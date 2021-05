Cardi B discutera du règlement d’une poursuite de plusieurs années de “ tatouage dans le dos ”

En octobre 2017, un Kevin Brophy Jr.a poursuivi Cardi B pour le tatouage au dos d’un modèle (the6atsix) présenté sur la couverture de son Gangsta Bitch Music, Vol. 1 mixtape. Aujourd’hui, après près de quatre ans de litige, les parties sont officiellement prêtes à entamer des négociations de règlement en août.

Dans la confrontation de longue date dans la salle d’audience – qui a vu Cardi B déposer une déposition en 2019 – Brophy Jr.a soutenu que sa réputation avait été endommagée par la pochette de la première mixtape du rappeur de 28 ans.

Plus précisément, l’employé de l’industrie du surf, Brophy Jr., a déclaré que parce qu’il avait un tatouage au dos presque identique à celui du 6atsix – dont le visage n’est pas affiché sur la photo, ce qui le montre dans une position compromettante avant Cardi B – et doit fréquemment retirer sa chemise. au travail, sa réputation a peut-être été entachée par Gangsta Bitch Music, Vol. 1.

De plus, le plaignant a allégué que les similitudes de tatouage arrière lui donnaient droit à une partie des redevances de l’effort de 2016 – et peut-être à une partie de toutes les redevances de toute la carrière de Cardi B, en ce sens que la sortie de 13 pistes a jeté les bases du Succès ultérieurs de l’artiste «WAP».

Il convient de noter que Cardi B a longtemps nié les allégations de Brophy Jr. (les qualifiant de «conneries» lors de la déposition susmentionnée), et Atlantic Records de WMG a riposté contre les allégations après que le demandeur ait formellement cherché à forcer la divulgation d’informations sur les redevances.

Mais comme mentionné initialement, le tribunal a prévu une conférence de règlement dans l’après-midi du vendredi 20 août 2021, ont révélé de nouveaux documents juridiques.

Le règlement permettrait aux «parties à l’affaire d’éviter le coût, la dépense de temps et le stress substantiels qui font généralement partie du processus contentieux», répète le dossier de 10 pages, avant d’indiquer que l’avocat concerné doit «discuter du règlement avec leur les clients respectifs et les représentants en assurance, de sorte que les paramètres d’un éventuel règlement auront été explorés bien avant «la séance réelle».

S’appuyant sur ce point, Brophy Jr. et ses avocats sont tenus d’informer Cardi B et ses avocats «au plus tard 14 jours avant» la conférence de règlement des conditions qu’ils seraient prêts à accepter. Chacun des défendeurs doit alors répondre avec une liste de conditions de règlement acceptables dans les 72 heures.

Si un compromis semble improbable sur la base de ces offres – et étant donné que le procès dure depuis quatre ans, cela semble être une possibilité distincte – l’avocat de l’une ou l’autre des parties «doit immédiatement contacter le député de la salle d’audience et organiser une conférence téléphonique» pour discuter avec le magistrat juge si la conférence de règlement doit se dérouler comme prévu.

«S’il n’apparaît pas à la Cour, d’après son examen des déclarations de la conférence de règlement et des addenda confidentiels des parties, qu’une conférence de règlement à ce stade est susceptible d’aboutir à un règlement de la question», poursuit le texte, «la Cour peut ordonner la Conférence de règlement hors calendrier ou la reporter à un stade ultérieur de la procédure. »

Au moment de la publication de cet article, Cardi B n’avait pas commenté publiquement la nouvelle conférence de règlement prévue avec Kevin Brophy Jr.À la fin du mois de décembre de l’année dernière, Cardi B, originaire de New York, a remporté un procès de 30 millions de dollars impliquant son ancien manager.