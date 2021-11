Cardi B dit que les rappeurs font de la musique « déprimante »

Cardi B est prête à arriver.

En allant sur Instagram Live à Halloween, le rappeur « Up » a déploré l’état du hip-hop. Cardi a dit qu’elle en avait marre d’entendre les mêmes chansons « déprimantes » dans le club et qu’elle voulait faire de la musique qui incite les gens à « monter le bordel ».

« Je viens du club de rue. Et maintenant que je suis dans le jeu et tout et que je vois tous ces enculés sur Twitter comme : « Tu dois avoir du rap, tu as besoin d’avoir des bars, tu dois avoir ça… » », a-t-elle déclaré aux fans.

Mais Cardi veut juste faire de la musique de bien-être. « Je veux faire de la musique pour monter le f ** k », a-t-elle déclaré. « Parce que quand je vais au club, c’est ce que les ni**as veulent entendre. »

Et elle n’est pas la seule à ressentir ça. « Personne ne veut entendre cette merde. Nous voulons venir, nous voulons entendre cette basse dure. C’est le f ** k que je veux faire », a-t-elle déclaré.

« C’est ce qui leur manque. Ils manquent Belcalis », a ajouté Cardi, de son vrai nom Belcalis.

Selon Cardi, les rappeurs font de la musique qui sonne de la même manière. « J’ai l’impression que nous entendons toujours et encore la même chanson. Je me sens ni** comme ces jours-ci, ils font de la musique avec ce type de rythme qui est complètement déprimant. Tous les rappeurs d’aujourd’hui, tous veulent mourir. Ils veulent tous mourir, tous.

Elle attribue la tendance à la drogue. « Tous ces nigauds doivent arrêter de faire du maigre et de fumer de l’herbe. Ils gagnent de l’argent et ils commencent à acheter trop d’herbe de merde ** et trop de lean et ils font cette merde lente », a-t-elle poursuivi. « Je veux venir. J’en ai marre d’entendre les mêmes chansons à chaque fois que je vais au putain de club. Le club a besoin de moi, les strip-teaseuses ont besoin de moi.

Cardi travaille sur son deuxième album tant attendu, mais il n’y a pas de date de sortie. En août, elle a parlé de la direction de l’album.

« Ma musique va toujours faire qu’une femme se sente comme une mauvaise garce. Quand vous donnez à une femme l’impression qu’elle est la pire garce de la pièce, pour moi, c’est l’autonomisation des femmes », a-t-elle déclaré à ELLE. « Mais cet album va être vraiment différent. Bien sûr, il y aura mes moments de limonade, mes moments de relation personnelle. »