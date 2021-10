Cardi B encouragé par le GOP à ne pas se laisser intimider par la culture d’annulation

Cardi B a un allié surprenant dans son coin … c’est le GOP, qui l’encourage à NE PAS se laisser intimider par l’annulation de la culture et continuer à parler politique.

Paris Dennard, un porte-parole du National GOP, a déclaré à TMZ … que le rappeur « I Like It » devrait continuer à parler de politique car si elle s’arrête, les jeunes le verront et auront également peur de s’exprimer par peur des réactions des démocrates et des républicains.

C’est surprenant… Dennard dit que Cardi ne devrait pas être déroutée en partageant des opinions sur des problèmes politiques/sociaux qui s’alignent avec les démocrates… ou les personnes qu’elle défend.

ICYMI … Cardi a tweeté jeudi qu’elle s’abstiendrait de partager ses opinions politiques parce qu’elle était « fatiguée de se faire intimider par les républicains et aussi de se faire dénigrer par les mêmes personnes que je défendais ».

Dennard le dit très clairement … avec Cardi ayant une plate-forme massive, toute déclaration politique pourrait déclencher une réaction des deux côtés. Il insiste… rien de tout cela ne devrait la faire taire car avoir une influenceuse comme elle donne l’exemple aux autres, en particulier aux jeunes.

Il dit que c’est important pour Cardi — qui interviewé Président Joe Biden et poubelle ancien prez Donald Trump avec le sén. Bernie Sanders – être un libre penseur. De plus… Dennard dit qu’avoir des opinions polarisantes ne signifie pas nécessairement être annulé.

Il signale quelques exemples typiques comme Kanye West et Lil Wayne … juste quelques-uns des rappeurs qui ont soutenu Atout. Dennard souligne également Nicki Minaj … dont le COVID-19 allégations de vaccins a énervé les médias sociaux, mais elle est sortie presque indemne.

Dennard dit qu’aucun de ces artistes n’a été touché en ce qui concerne les ventes d’albums, le streaming, le merch, etc. Il souhaite donc que Cardi soit active et continue d’exprimer son point de vue. Les ramifications soient endiguées.