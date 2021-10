Cardi B épouse un couple de lesbiennes avec Raven-Symoné comme porteur de l’anneau

Rap chéri Cardi B a officié le mariage surprise d’un couple de lesbiennes dans le dernier épisode de Cardi Tries___, diffusé lors de la National Coming Out Day.

Les docuseries Facebook, Cardi Tries___, qui ont fait leurs débuts en décembre, trouvent le rappeur essayant de nouvelles choses intéressantes avec une variété de personnes dynamiques. Son premier spectacle a trouvé le MC candide et engageant essayant le ballet, et depuis lors, elle a également essayé la gymnastique rythmique, fait des courses de voitures acrobatiques et même cuisiné avec un chef gastronomique. Vallerie Castillo Archer.

Sur les docuseries Facebook, « Cardi Tries___ », la star du rap Cardi B essaie de nouvelles choses intéressantes avec une variété de personnes dynamiques. (Photo : Facebook)

Lors de l’émission de lundi, Cardi B et l’actrice Corbeau-Symoné rejoint les deux femmes, Brandi Taylor et Shannon Herbert, dans le mariage surprise que Taylor avait déguisé pour Herbert en fête de fiançailles.

« Vous vous demandez probablement pourquoi je suis ici », a déclaré Cardi B lors de l’événement, qui était également son 29e anniversaire. « Je vais marier ces deux belles dames. »

Lors d’une cérémonie de mariage surprise dans l’épisode « Cardi Tries___ » de lundi, (de gauche à droite) la mariée Brandi Taylor, la star du rap/officiante Cardi B, la mariée Shannon Herbert et le porteur de bague Raven-Symoné partagent un doux moment. (Photo : Facebook)



« Ce n’est pas seulement un jour spécial pour vous les gars », a-t-elle poursuivi, « c’est un jour spécial pour moi. Je tiens à vous remercier de m’avoir fait participer à votre beau voyage.

Raven-Symoné, qui a rejoint la cérémonie en tant que porteur de l’anneau, a déclaré à la fin de l’épisode: « C’était épique. Je veux dire, qui peut dire que Cardi B a officié leur mariage ? Brandi et Shannon le font.

« Et Raven », a ajouté Cardi.

L’épisode a été tourné en juillet, lorsque la lauréate d’un Grammy Award était enceinte de son fils. Elle a accouché début septembre.

Cardi Tries___ est produit par Jesse Collins Divertissement et est uniquement disponible sur Facebook Messenger et Facebook Watch.

Comme indiqué précédemment, Raven-Symoné a annoncé son mariage avec Miranda Maday lors d’une cérémonie dans une cour privée l’année dernière.

« Je me suis marié avec une femme qui me comprend de la gâchette à la joie, du petit-déjeuner au goûter de minuit, de la scène à la maison », a écrit la femme de 34 ans sur son Instagram dans un message qui a depuis été supprimé. « Je vous aime Mme Pearman-Maday ! Déchirons ce monde un nouveau cul !!!”

Le National Coming Out Day a été célébré pour la première fois aux États-Unis en 1988 pour soutenir les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres dans leur « sortie du placard ». Dans son livre, An Army of Ex-Lovers: My Life at the Gay Community News, écrivain Amy Hoffmann note que l’idée initiale était fondée sur le féminisme et la libération des homosexuels, affirmant que le fait de parler à ses amis et à sa famille et de mener une vie ouvertement homosexuelle est la forme la plus fondamentale d’activisme gay.

Êtes-vous abonné au podcast « Dear Culture » du Grio ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !