Cardi B est reconnaissante qu’elle et Offset soient restés ensemble malgré les « défis »

Mieux que jamais.

Le seul et unique Cardi B devrait accueillir les American Music Awards 2021 ce dimanche 21 novembre, mais avant que le rappeur « Pressed » ne monte sur scène, E! Le Daily Pop de News a eu le scoop sur ce qu’elle a prévu et bien plus encore.

« J’ai l’impression que vous pouvez vous attendre, si vous avez déjà aimé regarder mes anciennes vidéos ou si vous avez déjà aimé que je passe en direct », a déclaré Cardi B aujourd’hui lors de la conversation exclusive avec les animateurs de Daily Pop. Justin sylvestre et Morgan Stewart. « C’est ce que je donne. Je me donne. »

L’animatrice, qui est également en lice pour trois AMA – artiste hip-hop féminine préférée, et vidéo musicale préférée et chanson hip-hop préférée pour « Up » – a poursuivi en révélant qu’elle était la plus excitée de voir Sonique de soie, bts, Megan l’étalon et Chloe effectuer.

En décembre, Cardi B pourrait être de retour sur une autre scène de récompense puisqu’elle est nominée pour deux People’s Choice Awards.

« Ça fait du bien, tu sais », a-t-elle dit en réagissant à la nouvelle. « Un compliment ou des gens qui montrent de l’amour, ça fait beaucoup de chemin. Parfois, être célèbre, les choses négatives peuvent vous troubler. Mais quand vous gagnez les prix, quand les fans vont fort, votent pour vous et vous encouragent, c’est comme wow , tu sais quoi, ça n’a pas d’importance; toutes les choses négatives n’ont pas d’importance. »