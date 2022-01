Cardi B et Cuban Doll s’échauffent à cause de la tricherie présumée d’Offset sur Twitter

Cardi B et Cuban Doll ont relancé leur bœuf, se lançant dans une violente dispute sur Twitter au sujet de l’infidélité présumée d’Offset. TMZ rapporte que Cuban a tweeté « Je prie qu’un homme ne m’épouse pas juste pour me tromper … c’est le prochain niveau OD MANQUE DE RESPECT » samedi avant de supprimer le tweet. Cependant, Cardi a obtenu des captures d’écran et a répondu « Vous avez commencé tout ce s — avec ces deux tweets MAINTENANT SUPPRIMÉS étant louches sur l’inspiration et ensuite mon mari. Maintenant que je réponds, je me trompe ? » Cardi et Offset sont mariés depuis 2017, bien qu’ils se soient brièvement séparés en raison d’allégations d’infidélité avant de se réconcilier.

« Fille Sdfu !!!!! Nous n’avons jamais eu de problème, tu as tweeté à sec que s— à propos de moi… moi et tu n’as pas été cool, j’ai essayé de me f—« , a répondu Cuban. Cependant, Cardi ne l’a pas lâché, partageant une vidéo de Cubain parlant aux paps en 2018 sur Offset envoyant un SMS à son amie à la recherche d’un plan à trois. Cardi était enceinte à l’époque. « C’est vous aussi COMME J’AI DIT … N’essayez pas d’agir comme une victime car je réponds aux tweets supprimés que vous m’adressiez. Dites simplement à votre label de me payer pour la promo », a tweeté Cardi.

Vous avez commencé toute cette merde avec ces deux tweets MAINTENANT SUPPRIMÉS qui sont louches sur l’inspiration, puis sur mon mari. Maintenant que je réponds, je me trompe ? https://t.co/HBvKiHIpzn pic.twitter.com/61b4iahs8K – Cardi B (@iamcardib) 8 janvier 2022

Cubaine a affirmé dans un tweet maintenant supprimé qu’elle avait été « payée pour effacer son nom », mais Cardi a demandé des reçus. « D’abord, tu as dit que la fille n’était plus ton ami, puis il s’est avéré qu’il était elle, maintenant c’est qu’il essayait de baiser avec toi? Tu ne peux même pas suivre tes propres mensonges . Montrez-moi les reçus. Vous avez commencé cela en me demandant ce que cela prouve ? Chérie, vous avez besoin de ce moment, pas de moi.

C’est vous aussi COMME J’AI DIT … N’essayez pas d’agir en victime car je réponds à ces tweets supprimés que vous me dirigeiez. Dites simplement à votre label de me payer pour la promo. https://t.co/PwIOfJWPji pic.twitter.com/Gj6uAehcxe – Cardi B (@iamcardib) 8 janvier 2022

En fin de compte, Cuban avait terminé l’interaction après quelques tweets. « Tu ne peux pas te mettre en colère, j’ai dit que je n’écoutais pas ta musique !? Salope, ça fait des années que le tweet du mari n’était pas contre toi !

Le rappeur « WAP » a fêté les 30 ans du membre des Migos en décembre. Dans une série de photos et de vidéos sur Instagram, elle a montré Offset berçant son fils et le berçant d’avant en arrière. La vidéo semble avoir été prise peu de temps après l’accouchement de Cardi en septembre.

« Joyeux anniversaire à mon huuuuusband, meilleur ami et babydaaadddyyy. Je t’aime tellement et je suis tellement fier de toi. Nous avons tellement surmonté ensemble », a-t-elle commencé dans l’hommage. « J’aime l’homme que tu es en train de devenir et j’aime le père que tu es. Merci d’avoir toujours été là pour moi, d’avoir été un grand confident et conseiller et de ne jamais m’avoir permis de me vendre à découvert. Je suis tellement chanceux de t’avoir comme partenaire pour élever nos beaux enfants. » En plus de leur fils, le couple partage également une fille de 3 ans, Kulture.