Cardi B et la poupée cubaine se disputent sur la prétendue tentative de tricherie d’Offset

Cardi B et Poupée cubaine sont à nouveau – une fois de plus en train de discuter d’une prétendue affaire Décalage aurait essayé d’orchestrer il y a des années … et CD semble catégorique, il était après elle.

La guerre des mots en ligne semble avoir commencé avec des sous-marins potentiels que Cuba a jeté sur Cardi – du moins c’est ainsi que CB l’a pris, car elle a immédiatement répondu avec une puissance de feu supplémentaire. De nombreux tweets cubains ont depuis été supprimés, mais Cardi a les reçus.

Vous avez commencé toute cette merde avec ces deux tweets MAINTENANT SUPPRIMÉS qui sont louches sur l’inspiration, puis sur mon mari. Maintenant que je réponds, je me trompe ? https://t.co/HBvKiHIpzn pic.twitter.com/61b4iahs8K – Cardi B (@iamcardib) 8 janvier 2022 @iamcardib

Selon Cardi, tout a commencé lorsque Cuban a tweeté samedi … « Je prie pour qu’un homme ne m’épouse pas juste pour me tromper … c’est un niveau supérieur de MANQUE DE RESPECT. » Cardi a apparemment répondu à cela, ce qui a déclenché Cuba … et Cardi a répondu à nouveau en nature.

C’est là que les choses deviennent intéressantes de la part de Cuba… parce qu’elle semble changer son histoire ici sur ce qui s’est exactement passé en 2018, quand Offset aurait envoyé un texto à l’ami de Cuba pour solliciter un 3-way avec chacun d’eux (sans un alors -preggo Cardi).

C’est vous aussi COMME J’AI DIT … N’essayez pas d’agir en victime car je réponds à ces tweets supprimés que vous me dirigeiez. Dites simplement à votre label de me payer pour la promo. https://t.co/PwIOfJWPji pic.twitter.com/Gj6uAehcxe – Cardi B (@iamcardib) 8 janvier 2022 @iamcardib

Ici, Cuban dit qu’Offset essayait, en fait, de » me foutre « … différent de ce qu’elle nous a dit à l’époque, quand elle a nié l’avoir jamais rencontré ou avoir rien su du drame. Quand Cardi l’a frappée avec DM qu’ils ont échangés à l’époque – dans laquelle Cuban a également nié toute connaissance du sitch – Cuban a affirmé qu’elle avait été payée pour couvrir le désordre d’Offset.

N’oublions pas Cuban Doll en disant que la raison pour laquelle elle a refusé à Offset d’essayer d’avoir un plan à trois avec elle était parce qu’elle avait été payée pour cela. Pendant ce temps, Cardi B a continué à partager des vidéos du déni de Cuba. pic.twitter.com/QrEcccqKn8 – BLOG ODD LI TALKS (@OddLiTalks) 9 janvier 2022 @OddLiTalks

Cardi a riposté en écrivant… « D’abord tu as dit que la fille n’était plus ton amie, puis il s’est avéré qu’il la baisait, maintenant c’est qu’il essayait de baiser avec toi ? Tu ne peux même pas suivre tes propres mensonges . Montrez-moi les reçus. Vous avez commencé cela en me demandant ce que cela prouve ? Chérie, vous avez besoin de ce moment, pas de moi.

Au final, il s’agit peut-être d’une erreur d’interprétation de la part de Cardi. Cuban a terminé le va-et-vient avec … « Tu ne peux pas te fâcher, j’ai dit que je n’écoutais pas ta musique!? Salope, ça fait des années que le mari tweet n’était pas contre toi! votre bizarre. »

Tu ne peux pas te fâcher j’ai dit que je n’écoute pas ta musique !? Putain ça fait des années que le tweet du mari n’était pas contre toi ! C’est juste que ça te rend folle chérie bye ta werid – POUPÉE CUBAINE (@CubanDaSavage) 8 janvier 2022 @CubanDaSavage

Vous vous en souviendrez peut-être… Cardi et Offset se sont brièvement séparés à cause de ce prétendu délit de fuite, mais ont fini par se remettre ensemble, se sont mariés et ont eu plus d’enfants.

Tout est bien qui finit bien… on pense ?