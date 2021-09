Cardi B et Offset accueillent leur deuxième enfant ensemble

Le couple a déclaré Personnes qui sont incroyablement heureux de rencontrer enfin leur fils et ont commenté que quelques jours après sa naissance, le petit a reçu beaucoup d’affection et d’amour de sa famille et de ses amis. “Nous sommes impatients de vous présenter à vos autres frères et sœurs”, ont-ils ajouté.

Le nouveau-né est le petit frère de Kulture Kiari Céphus, la fille de 3 ans Cardi B et Offset partagent qui est surtout connue pour recevoir des cadeaux somptueux supplémentaires de ses parents. Alors que le rappeur a trois autres enfants issus de relations antérieures, Kody, 6 ans, et Jordan, 11 ans, et Kalea, 6 ans.