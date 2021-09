Cardi B et Offset accueillent leur deuxième enfant

Cardi B et Offset ont accueilli leur deuxième enfant, le rappeur “Bodak Yellow” se rendant sur Instagram pour partager une photo du couple tenant leur nouveau paquet de joie. Dans le post partagé lundi, Cardi a révélé une photo d’elle et Offset regardant leur bébé, qui est enveloppé dans une couverture bleue, alors que Cardi tenait le nouveau-né. Dans la légende du message, Cardi a indiqué que le bébé était né le samedi 4 septembre.

Les parents adorateurs ont été comblés d’amour et de soutien de la part d’amis et de followers, avec le producteur de musique DJ Khaled commentant : “Félicitations ! DIEU EST LE PLUS GRAND !” La personnalité médiatique et producteur Jerome Trammel a ajouté : “Félicitations pour votre nouveau membre de la famille ! Je vous souhaite à tous amour, paix, santé et richesse.” Enfin, l’actrice Taraji P. Henson s’est exclamée, “UNE VIERGE YAAAAASSSSS FÉLICITATIONS !!!!!”

Cardi a gardé sa grossesse silencieuse pendant plusieurs mois, ne l’annonçant officiellement qu’en juin lors des BET Awards. Elle a révélé la grande nouvelle en se produisant sur scène dans une robe qui montrait son ventre rond. Il s’agit notamment du deuxième enfant de Cardi et offset, car ils sont également parents d’une fille de trois ans, Kulture Kiari Cephus.

Le rappeur “WAP” et Offset ont commencé à sortir ensemble en 2017. La même année, ils se sont fiancés avec Cardi, révélant l’année suivante, en 2018, qu’elle était enceinte de bébé Kulture. Toujours en 2018, il a été découvert que Cardi et Offset s’étaient secrètement mariés en 2017, alors que TMZ découvrait un certificat de mariage pour eux deux. Plus tard en 2018, Cardi a annoncé qu’elle et Offset s’étaient séparés, mais ils se sont finalement réconciliés.

Cardi a demandé le divorce d’Offset, en septembre 2020, ce qui a amené de nombreux fans à se demander si le couple était fait pour de bon. Cependant, deux mois plus tard, Cardi a déposé une demande de non-lieu. À un moment donné, Cardi avait ouvertement appelé Offest pour l’avoir trompée. Certains sur les réseaux sociaux l’ont critiquée pour avoir rendu la situation aux yeux du public, mais en octobre 2020, elle s’est rendue sur Instagram Live pour défendre son choix.

“Vous savez comment je me dispute avec vous sur les réseaux sociaux ? C’est exactement comme ça que nous sommes, entre moi et mon homme. Alors, quand les gens disent que je fais s— pour attirer l’attention, avec ceci et cela, non, je suis juste un fou b-“, a déclaré Cardi à l’époque. “Un jour, je suis heureux, le lendemain, je veux battre un… je commence juste à manquer [him]… Il est difficile de ne pas parler à votre meilleur ami. C’est vraiment difficile de ne pas parler à votre meilleur ami. Et c’est vraiment difficile de ne pas avoir d—.”