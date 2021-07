Cardi B et Offset organisent une fête sur le thème de la princesse pour le 3e anniversaire de Kultue .

Cardi B et Décalage a donné leur fille Kulture Kiari Céphus le traitement royal pour son troisième anniversaire samedi, lui lançant une célébration extravagante sur le thème de la princesse.

Le Bronx, rappeur new-yorkais, vrai nom Belcalis Almanzar, a partagé plusieurs photos et vidéos de la journée spéciale de son premier-né via son histoire Instagram, mettant en vedette des personnes en costumes de princesse Disney, un zoo pour enfants, un gros gâteau, des fosses à balles et plus encore.

Cardi, qui est enceinte d’elle et du deuxième enfant d’Offset, portait une robe rose vif assortie à sa fille, tandis qu’Offset, de son vrai nom Kiari Céphus à la place, j’ai opté pour un costume trois pièces noir et blanc, moins la veste.

Les festivités ont commencé en beauté avec l’arrivée de la famille en calèche. Kulture est ensuite montée sur le dos d’un poney – qui portait une corne de licorne sur la tête – lorsqu’elle est arrivée sur les lieux. Un certain nombre d’autres animaux, tels que des alpagas et des boucs, se promenaient dans un zoo pour enfants à l’extérieur.

Tenant la main de sa fille, Offset a escorté Kulture jusqu’à l’entrée du lieu où un acteur déguisé en Tiana du film La princesse et la grenouille de Disney a salué la fille d’anniversaire, la faisant traverser un tunnel de ballons vibrant qui menait à l’intérieur.

“Je veux pleurer!” s’est exclamée Cardi en filmant sa fille en train d’interagir avec la princesse Disney.

Des amis et des membres de la famille ont encouragé Kulture lorsqu’elle est entrée dans la salle, qui contenait une tour de pattes de crabe, une piscine à balles, une piste de danse, un certain nombre de friandises sucrées et bien plus encore. Cardi a continué à filmer sa fille alors qu’elle parcourait joyeusement le lieu spacieux de l’événement.

D’autres articles du rappeur «WAP» présentaient un grand gâteau d’anniversaire élaboré conçu pour ressembler à une calèche avec un château au sommet. Elle a également partagé des vidéos de moments affectueux en famille entre elle, Kulture et Offset.

La nuit ne serait pas complète sans musique et danse, et heureusement, les parents de la fille d’anniversaire ont plusieurs singles parmi lesquels le DJ peut choisir. Cardi a filmé Offset dansant sur un Pop Fumée chanson avec un camarade Migos membre Quavo. La chanson à succès de Cardi “Up” est entendue en arrière-plan d’une vidéo de Kulture dans la piscine à balles avec des amis.

Plus tôt dans la journée, Cardi a publié sur Instagram une photo de retour attachante de Kulture alors qu’elle était nouveau-née, entourée d’animaux en peluche plus gros qu’elle. “Pour toujours mon petit bébé”, a-t-elle écrit en légende.

Kulture a déjà eu droit à de somptueuses célébrations d’anniversaire, car Cardi aurait dépensé 400 000 $ pour le premier anniversaire de sa fille, et l’a suivi l’année suivante avec une fête élaborée sur le thème de la poupée LOL.

Au moment du quatrième anniversaire de Kulture, elle sera une grande sœur. Cardi a révélé son baby bump lors de sa performance aux BET Awards avec les Migos en juin.

