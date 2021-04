Cardi B explique comment sa race et son sexe influencent les affaires ⋆ .

*Cardi B fait la couverture du dernier numéro du magazine XXL dans lequel elle parle d’être payée ce qu’elle vaut.

La star du hip-hop dit qu’elle a fait ses recherches sur le montant qu’elle devrait être payée et qu’elle comprend que la race et le sexe sont des facteurs dans les transactions commerciales.

«Par exemple, j’ai parfois l’impression qu’une entreprise pourrait voir, vous savez, une fille comme moi, une fille de couleur comme moi. Je suis une fille de couleur et je suis du quartier et de la merde. Et ils pourraient être comme: ‘Oh, nous pourrions lui offrir une avance de 2 millions de dollars.’ Et la société va gagner avec vous, probablement 50 millions de dollars, 100 millions de dollars », a déclaré Cardi.

Elle a poursuivi: « Et vous vous contentez de 2 millions de dollars parce qu’ils pensent que vous avez tellement soif de cet argent qu’ils vont juste vous donner les 2 millions de dollars. »

Découvrez sa couverture XXL ci-dessous.

Le hitmaker a poursuivi en disant que la race importe quand il s’agit de conclure des accords commerciaux. Selon Yahoo, le graphique de données sur l’écart des salaires raciaux 2020 de Payscale «montre les différences inégales auxquelles sont confrontés des artistes comme le natif du Bronx par rapport à leurs homologues blancs», écrit le point de vente.

«Je déteste tout faire sur la course parce que la race existe», a déclaré Cardi. «La race est réelle. Mais je déteste quand parfois les gens veulent juste tout faire sur la race. C’est comme, parfois, vous voyez que la race compte vraiment et merde parce que j’ai vu des influenceurs, qui ne sont pas, vous savez, comme moi. Influenceurs caucasiens. Et ils sont payés beaucoup d’argent.

«Je suis une artiste à part entière», a-t-elle ajouté.

La rappeuse du «WAP» fait l’éloge de son mari, membre de Migos Décalage, pour son soutien aux affaires, car il «veut juste la voir gagner».

«Et puis, mon mari, il est vraiment intelligent avec les chiffres. Je ne le paie pas. Je ne lui paie rien », a déclaré Cardi. «Alors, c’est juste comme, quand il est super direct et quand il me dit la vérité et quand il dit: ‘Vous le méritez. Tu en as besoin. Tu as besoin de ça, ‘c’est juste comme, il ne me dit pas ça parce qu’il va en profiter pour quelque chose. Il n’y a rien à en bénéficier. Il veut juste me voir gagner. Donc, c’est juste comme, ‘Vous avez raison.’ »