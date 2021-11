Cardi B fait tourner les têtes aux AMA 2021 dans son look de tapis rouge le plus audacieux à ce jour

Ses débuts en tant qu’animatrice sont l’un des nombreux moments mémorables que Cardi B a vécu cette année. En plus de laisser tomber « Up » et d’être présenté sur Lizzo« Rumeurs », elle a accueilli son deuxième enfant, un fils dont le nom n’a pas encore été révélé, avec Décalage. Le couple est également parent d’une fille de 3 ans Culture.

Cardi B est l’un des nombreux artistes de la liste A que les fans verront aux AMA 2021. bts, Jennifer Lopez, Chloe, Olivia Rodrigo, Carrie Underwood, Jason aldéan, Kane marron, Mauvais lapin, Tainy, Julieta Venegas, mitrailleuse kelly, Nouvelle édition, New Kids On The Block, Mickey Guyton, Jeu froid, Diplo, Moneskin, Marcheur hayes, Zoé pipi, Donner sur et Tyler le créateur sont tous prêts à jouer. En outre, Billy Porter, Cognac, Jojo siwa, Winnie Harlow, Anthony Ramos, Ansel Elgort, Rachel Zegler, JB Smoove, Liza Koshy, Marsai Martin et Madelyn cline présentera.

Pour voir le look du tapis rouge de Cardi B et plus de ses tenues AMA, faites défiler.