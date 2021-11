Cardi B hurle en rencontrant la star de Twilight, Robert Pattinson

Relatable: Cardi B panique en rencontrant Robert Pattinson (Photo: Cardi B Twitter)

Cardi B a réalisé le rêve de toutes les adolescentes entre 2008 et 2012 : rencontrer Robert Pattinson.

Le chanteur WAP et l’ancienne star de Twilight ont été présentés lors d’une soirée à Los Angeles récemment, Cardi prouvant que même les artistes les plus célèbres peuvent être éblouis lorsqu’ils rencontrent leurs idoles.

Dans une vidéo partagée aujourd’hui avec ses 19,5 millions de followers sur Twitter, la chanteuse a écrit : » Regardez qui j’ai rencontré l’autre jour ! J’avais l’impression d’être un adolescent !’

La vidéo montre l’artiste primée, vêtue de noir et avec ses longs ongles signature, en train de pleurer : « Regardez mon ami, les gars ! »

L’ancien idole de l’adolescence, Robert, passe alors sa tête en vue, souriant et tirant la langue, alors que Cardi réagit à peu près comme tout le monde s’y attendrait : en criant.

Le clip fantastique a été visionné plus de deux millions de fois, accumulant 30 000 retweets et près de 300 000 likes en quelques heures seulement.

Des milliers de fans – de Cardi et de la star de Batman – ont afflué dans la section des commentaires, beaucoup soulignant à quel point la réaction de Cardi était pertinente.

« Ahhhh, je ressemblerais à ça aussi ! », a écrit une personne. ‘Je vous comprend parfaitement.’

« Cardi B continue de vivre toutes nos meilleures vies de fangirls », a déclaré un autre. « Regardez à quel point Robert Pattinson est très heureux et mignon là-dedans !!! »

« Chaque personne que je connais réagirait probablement de la même manière que de voir Robert Pattinson », a admis un autre.

Une réponse, qui est devenue virale à part entière, se lit simplement: « elle peut le réparer ».

La rappeuse est une fan connue de Twilight et a fait s’effondrer Internet plus tôt cette année lorsqu’elle a tweeté qu’elle voulait « avoir des relations sexuelles avec des vampires » – ce que Netflix a ensuite utilisé pour promouvoir les mouvements de Twilight sur leur site dans le cadre d’une campagne de marketing viral. .

Avec ses jours Twilight maintenant loin derrière lui, Robert se prépare maintenant pour sa première sortie en tant que personnage emblématique de DC Bruce Wayne, avec The Batman qui devrait sortir en mars 2022.

Robert joue Bruce Wayne dans le prochain film The Batman (Crédits : AP)

Cardi prend cependant sa carrière dans une direction totalement différente, puisqu’elle a proposé d’officier le mariage de l’acteur Kal Penn à son partenaire de longue date Josh.

L’acteur de Harold et Kumar, qui s’est récemment révélé gay et a révélé qu’il était en couple avec Josh depuis 11 ans, a tweeté qu’il rêvait que Cardi B présidait la cérémonie.

Plus : Showbiz



En quelques heures, Cardi a répondu et a dit qu’elle était « autorisée à le faire tellement… faites-le moi savoir ».

Pendant ce temps, la co-vedette de Robert’s Twilight et ex-petite amie Kristen Stewart est également récemment fiancée à la fiancée Dylan Meyer – et le célèbre chef Guy Fieri a accepté d’officier leur mariage.

Difficile de suivre 2021.

