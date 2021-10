Cardi B montre que Mansion Husband Offset l’a achetée pour son 29e anniversaire

Le rappeur Offset a offert un somptueux cadeau d’anniversaire à sa femme Cardi B cette semaine : un manoir de 6 chambres. Cardi B a révélé le cadeau extravagant dans une vidéo Instagram, accompagnée d’une visite de la propriété et d’une explication de la pensée qui l’a accompagné. Elle a apparemment l’intention de louer la maison pour des vacances à court terme.

« Depuis une minute maintenant, je dis à Set que je veux vraiment investir dans des propriétés de location à court terme en République dominicaine et dans d’autres pays des Caraïbes (puisque les gens passent des vacances toute l’année dans ces endroits) », a écrit Cardi dans sa légende Instagram , « mais j’avais l’impression qu’il n’était pas d’accord avec moi et qu’il préférait investir de l’argent dans d’autres investissements. Eh bien, j’avais tort. » Bien qu’il semblait peu enthousiaste à l’époque, Offset a concrétisé l’idée de sa femme en achetant une propriété de 6 chambres et 8 salles de bain pour mettre son plan à l’épreuve.

« C’était tellement incroyable pour moi. Premièrement, je suis tellement heureux que vous m’écoutiez vraiment et pas seulement que vous souriiez et hochiez la tête pour que je puisse arrêter de vous en parler », a écrit Cardi avec un emoji riant. La chanteuse « WAP » vient d’avoir 29 ans lundi, et elle a eu une relation très mouvementée avec Offset. De nombreux fans étaient ravis de voir ce moment positif entre eux.

« Deuxièmement, tu ne penses pas que mes idées d’investissement soient farfelues », a-t-elle poursuivi, « et troisièmement, j’aime que tu aies demandé à mon père de travailler avec toi là-dessus. Toi et mon père (et le [baby]) sont les hommes les plus importants de ma vie et cela me rend si heureux que vous soyez proches et que vous ayez votre propre lien et votre propre relation. »

Cardi et Offset partagent une fille de 3 ans nommée Kulture Kiari et un fils de 1 mois, dont le nom n’a pas encore été révélé au public. Ils ont subi quelques scandales de tricherie publique, qui ont fait baisser l’examen d’Offset et plus tard de Cardi lorsqu’elle a décidé de lui pardonner. Elle a exhorté les fans à examiner plus attentivement leurs jugements sur la relation.

En ce moment, les choses semblent aller bien entre les deux rappeurs – et pas seulement à cause de cadeaux extravagants. Cardi a terminé sa note d’amour publique: « Je [love] vous êtes tellement et j’ai hâte que cette gueule de bois disparaisse pour pouvoir vous montrer toute mon appréciation », avec deux emojis souriants du diable pour souligner.