Cardi B offre 2 millions de dollars à Offset pour son anniversaire

Cardi B montre son amour pour Offset de millions de façons.

Le rappeur de Migos a célébré son 30e anniversaire avec un coup de foudre à Los Angeles mardi soir (21 décembre) où sa femme l’a surpris avec un autre cadeau somptueux de 2 millions de dollars.

« C’est 2 millions de dollars », a déclaré Cardi en remettant à son mari un chèque géant. « Je t’aime. »

Le couple est connu pour échanger des cadeaux d’anniversaire extravagants au fil des ans. Pour son 29e anniversaire en octobre, Offset a surpris sa femme avec une maison de vacances de 1,5 million de dollars en République dominicaine.

En 2019, le rappeur « Up » a remis 500 000 $ en espèces à son homme le jour de son anniversaire. Un an plus tard, Offset a offert à la mère de ses deux enfants une Rolls-Royce Cullinan lors de sa fête d’anniversaire à Las Vegas.

Plus tôt dans la journée, Cardi a pris la défense de Lil ‘Kim après avoir été moquée et critiquée en ligne.

« Voir @LilKim se faire intimider, se moquer et manquer de respect par des milliers de personnes en ligne est vraiment bouleversant », a tweeté le chanteur Edidion. « L’autre jour, c’était à cause de sa performance à la mi-temps et maintenant c’est à cause d’un rôle qu’elle a joué dans un film. À quel moment cet étrange train de haine pour Lil’ Kim prendra-t-il fin ? »

Cardi a vu le tweet et a répondu en montrant son amour à la reine des abeilles. « J’en ai marre et c’est déchirant… Elle est si douce, solidaire et une VRAIE LÉGENDE FU**IN », a-t-elle écrit. « Je me souviens quand j’avais l’habitude de bouffer les salopes et que je mettais sur mon MySpace sa chanson FUCK YOU ! Je pense que ça doit être ces enfants nés dans les années 2000 sur cette application qui ne connaissent rien à la merde ! »

J’AI DIT CECI. MERCI. Je ne précipite pas les choses et je le dis dans toutes mes interviews. Jusqu’à ce que je n’aie pas la bonne chanson pour un artiste, je ne vais pas me précipiter parce que si la chanson ne marche pas sens et ça ne fait pas du bien alors je me sentirai mal..Cela n’enlève rien à son plus grand https://t.co/gFW743fkFd – Cardi B (@iamcardib) 22 décembre 2021