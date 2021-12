Cardi B offre à Offset un chèque de 2 millions de dollars pour son anniversaire

Cardi B aime dépenser trop d’argent. Elle se plaindra toujours des coûts, comme les tests COVID-19, et de la façon dont elle doit subvenir aux besoins de sa famille et de ses amis. Mais ensuite elle va et laisse tomber des tonnes d’argent sur elle pour acheter sa fille de 3 ans Culture diamants et sacs Birkin. Clairement, Cardi et son mari Décalage aime souffler de l’argent. Entrez : le cadeau d’anniversaire d’Offset. Offset a eu 30 ans le 14 décembre et en cadeau, Cardi lui a remis un chèque de 2 millions de dollars lors de sa fête d’anniversaire. Deux choses que beaucoup d’entre nous ne connaîtront jamais grâce à COVID et à l’économie : une fête d’anniversaire avec tous nos amis et recevoir 2 millions de dollars.

Cardi vient de donner naissance à elle et au deuxième enfant d’Offset, un fils, en septembre, et elle est évidemment prête à tout couper après la grossesse parce qu’elle a organisé à Offset une fête d’anniversaire sur le thème des baskets comme l’homme adulte qu’il est. Et la fête n’a pas suffi, elle lui a aussi offert un cadeau. Ce n’était pas une voiture comme la Rolls Royce Offset personnalisée offerte à Cardi pour son anniversaire après avoir déposé des papiers de divorce. Cardi lui a donné 2 millions de dollars. via TMZ :

Offset a tourné le grand 3-0 plus tôt ce mois-ci, et la nuit dernière, lui et Cardi ont changé les choses en faisant à son mari un chèque de 2 millions de dollars… au cours d’une nuit remplie d’argent, de boissons et de beaucoup, beaucoup de twerk. Comme vous le voyez, mari et femme se sont déchaînés pour la célébration. Offset était paré d’une veste bleue Louis Vuitton et la poitrine de Cardi brillait d’une chaîne géante de lapin Playboy. Comme vous le savez, elle a récemment été nommée directrice de création du magazine. Maintenant, elle cherche à aider son homme à se diversifier aussi… Cardi dit que le chèque de 2 millions de dollars pour Offset est un capital de départ pour certaines grandes entreprises commerciales qu’il a à venir en 2022. … Cardi et Offset n’étaient pas les seuls grands noms à l’avant et au centre… Kanye, The Game, Takeoff, French et Quavo se sont également rendus à l’événement d’hier soir. Ye est venu en solo, à la manière authentique de Kanye… un sweat à capuche violet, couvrant son visage avec une casquette de baseball noire et des lunettes de soleil en pleine nuit. Il a superposé les choses avec un manteau en cuir surdimensionné, un jean gris et des bottes à semelle épaisse.

Voici une vidéo de Cardi donnant à Offset plus d’argent qu’il ne le mérite :

Cardi B a offert à Offset 2 millions de dollars pour son 30e anniversaire. pic.twitter.com/1CBZPwg8Pk – Pop Crave (@PopCrave) 22 décembre 2021

Regardez-le accepter ce gros cul-« Viens en bas ! Et voici une autre vidéo qui ressemble à la variante Omicron qui vivait également sa meilleure vie à la fête d’anniversaire d’Offset. toi ?

Cardi B a donné à Offset deux millions de dollars ce soir. Wtf est-elle censée l’avoir l’année prochaine pic.twitter.com/4pJetzp5bx – VRAI RAGER🦋 (@Tayah_Love) 22 décembre 2021

C’est une façon d’obtenir l’IRS sur votre cul. Mais ces deux-là doivent vraiment faire attention à leur propre fille. Une fois que Kulture découvrira que sa mère a donné à son père 2 millions de dollars pour des entreprises commerciales alors qu’ils auraient pu l’utiliser pour lui acheter un nouvel ensemble de Birkins, elle va le perdre !

Photo : Neil Warner/MEGA/Wenn.com