Cardi B offre un chèque de 2 millions de dollars lors de sa fête d’anniversaire

Décalage vient de s’enrichir de 2 millions de dollars !! C’est… après Cardi B lui a offert un gros chèque lors de sa fête d’anniversaire remplie de célébrités sur le thème des baskets.

Offset a tourné le grand 3-0 plus tôt ce mois-ci, et la nuit dernière, lui et Cardi ont amélioré les choses en faisant à son mari un chèque de 2 millions de dollars … au cours d’une nuit remplie d’argent, de boissons et de beaucoup, beaucoup de twerk.

Instagram/@iamcardib, @offsetyrn

Comme vous le voyez, mari et femme se sont déchaînés pour la célébration. Offset était paré d’une veste bleue Louis Vuitton et la poitrine de Cardi brillait d’une chaîne géante de lapin Playboy. Comme vous le savez, elle a récemment été nommée directrice de création du magazine.

Maintenant, elle cherche à aider son homme à se diversifier aussi … Cardi dit que le chèque de 2 millions de dollars pour Offset est un capital de départ pour certaines grandes entreprises commerciales qu’il a à venir en 2022.

C’est la tendance dans le show-biz ces jours-ci… d’autres personnes importantes gonflent les portefeuilles de leurs proches. Rappelles toi, Tiffany Haddishla liste de souhaits de était l’immobilier, et idem pour Cardi. Les investissements sont le nouveau Lambo !!!

Mais, revenons à la fête… Cardi et Offset n’étaient pas les seuls grands noms à l’avant et au centre… Kanye, Le jeu, Décollage, français et Quavo également arrêté à l’événement d’hier soir.

Vous êtes venu en solo, à la manière authentique de Kanye… un sweat à capuche violet, couvrant son visage d’une casquette de baseball noire et de lunettes de soleil en pleine nuit. Il a superposé les choses avec un manteau en cuir surdimensionné, un jean gris et des bottes à semelle épaisse.

Joyeux anniversaire, encore Offset !!