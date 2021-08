Cardi B parle de “Wild Side”, de l’amitié avec Normani et de la grossesse

Cardi B est peut-être une mère, une rappeuse et votre célébrité préférée à suivre sur les réseaux sociaux, mais elle est bien plus que cela, d’accord ? Elle est une ~ reine aux multiples facettes ~, ce qui signifie que son émission Messenger hilarante et extrêmement divertissante Cardi Tries __ est la montre parfaite. Je dois aimer une fille avec de l’autonomie, n’est-ce pas ?

Dans le dernier épisode de Cardi Tries __, elle tourne son attention vers la gymnastique rythmique juste au moment où les Jeux olympiques de Tokyo 2020 se terminent. Cardi est peut-être enceinte du bébé numéro deux en ce moment, mais cela ne l’a pas empêchée de lui offrir le sport aux côtés de son amie et star d’Insecure Amanda Seales. Déplacez-vous, l’équipe de gymnastique féminine de Team USA!

Après la première de l’épisode, Cardi a rencontré Cosmopolitan pour discuter de ce que c’était que d’essayer la gymnastique rythmique pour la toute première fois, de son amitié avec Normani et de la sortie de leur single “Wild Side”, et de ce que les fans peuvent attendre de son prochain article sur l’ère. -grossesse.

Cosmo : Dans Cardi Tries __, vous vous initiez à la gymnastique rythmique. Avez-vous été intéressé par le sport en grandissant, ou êtes-vous un fan plus récent?

Je n’ai jamais grandi autour de la gymnastique ou quelque chose comme ça. Nous n’avons pas vraiment ce type d’activité dans le Bronx, mais j’ai toujours dit que je voulais mettre mon enfant en gymnastique. Quand j’ai découvert que mon premier épisode allait être de la gymnastique, j’étais excité et agacé, parce que beurk, cette merde est tellement difficile à faire pour moi ! Je sais que j’allais avoir l’air d’un idiot. Je déteste faire des choses que je ne peux pas contrôler, tu vois ce que je dis ? Et je ne suis pas aussi flexible en ce moment parce que je suis enceinte, mais j’étais aussi excitée parce que j’allais voir ce que c’était. Et puis j’ai découvert que j’allais faire ça avec Amanda Seales et j’ai commencé à rire, parce que je savais que ça allait être drôle parce que c’est un personnage comme moi.

Était-ce la première fois que vous rencontriez Amanda ?

C’était ma première fois! Elle est si drôle et si instructive. Elle m’a tellement appris sur la discipline que vous devez avoir lorsque vous faites de la gymnastique, et elle a dit qu’elle était très disciplinée à cause de cela. Je me suis dit : ‘Oh, c’est super pour mon enfant ! Et c’est! Elle a besoin d’un peu de discipline !’

En parlant d’enseigner aux gens sur le plateau, Normani vient de dire à Cosmo à quel point vous l’avez soutenu et gentil pendant que vous travailliez sur “Wild Side”. Comment avez-vous travaillé avec Normani de votre point de vue ?

Normani était vraiment adorable. Elle a toujours été une fille adorable, mais l’une des raisons pour lesquelles j’ai fait une chanson avec elle, c’est parce que mon styliste travaillait avec elle et il disait toujours qu’elle était une personne si gentille. Mon styliste m’a dit : « Tu ferais une chanson avec Normani ? Elle adorerait faire une chanson avec toi », et j’ai dit oui. J’étais vraiment paniqué parce que la chanson était censée sortir en juin, et je venais de dire au monde que j’étais enceinte, mais la chanson s’est déplacée un peu vers juillet.

Normani est vraiment une personne formidable et j’ai hâte que le monde la voie davantage. C’est une de ces gentilles filles… Je ne pense pas qu’elle ait de méchante fille dans son corps. Elle est délicate et fait partie de ces personnes pour qui tu veux réussir, tu sais ?

Comment vous êtes-vous senti à l’aise pendant les scènes de la vidéo « Wild Side » qui contenaient de la nudité, et comment Normani en a-t-il fait un espace sûr pour vous ?

J’avais l’impression que la chanson était vraiment sexy, mais je ne voulais pas vraiment faire beaucoup de nu parce que j’avais déjà fait tellement de nu dans mes vidéos. C’était la seule chose qui avait du sens à cette époque parce qu’aucun vêtement ne m’allait bien. J’étais enceinte d’environ cinq mois et demi, je suis enceinte de six mois, donc je ne pouvais pas porter de bustier ou de corset.

Mon ventre faisait obstacle à toutes les tenues que je portais, donc je me sentais comme le meilleur moyen de le cacher et de le cacher était avec des cheveux et être nu. Nous étions juste si belles et Normani était si gentille… Je me sentais tellement déplacé d’essayer d’être sexy et de rapper sur des bites et des bites. Mon corps ne se sentait pas sexy et c’était la première fois en public où j’étais fesses nues avec un gros ventre de cul. Mais Normani est une danseuse naturelle, alors elle s’est dit : “Ouais, Cardi va comme ça, prisonnier de guerre !”

Cela fait trois ans depuis Invasion of Privacy – à quoi les fans peuvent-ils s’attendre de vos futures sorties et de cette nouvelle ère Cardi ?

Je veux vraiment sortir mon album. Après avoir déposé mon album, je veux automatiquement partir en tournée. Je veux aussi être dans la meilleure forme possible et être mentalement stable lorsque je sortirai mon album. Je vais avoir un bébé et tout… ce n’est pas que je ne veux pas me précipiter, je veux juste avoir raison. Je ne veux pas rater les premiers mois de mon bébé et être vraiment stressée. Je ne veux pas me stresser pendant mes premiers mois d’avoir un bébé parce que le post-partum [depression] m’a frappé très fort la dernière fois, mais je pense que ça va aller.

« Cardi Tries __ » est visible sur Watch Together via Messenger, Instagram et Facebook Watch, ce qui permet aux utilisateurs de regarder des vidéos musicales, des émissions de télévision, des films et plus encore avec vos amis et votre famille en temps réel.

