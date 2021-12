Cardi B partage des photos rares d’un petit garçon en hommage à Offset

Cardi B n’a pas encore partagé le nom de son fils de 3 mois avec les fans et elle n’a montré qu’un aperçu du bébé via ses réseaux sociaux, mais elle partage un peu plus la courtoisie d’un doux message d’anniversaire pour son mari Offset qu’elle a partagé sur Instagram. Le rappeur « WAP » fête les 30 ans du membre des Migos. Dans une série de photos et de vidéos, elle a montré Offset berçant son fils et le berçant d’avant en arrière. La vidéo semble avoir été prise peu de temps après l’accouchement de Cardi en septembre.

« Joyeux anniversaire à mon huuuuusband, meilleur ami et babydaaadddyyy. Je t’aime tellement et je suis tellement fier de toi. Nous avons tellement surmonté ensemble », a-t-elle commencé dans l’hommage. « J’aime l’homme que tu es en train de devenir et j’aime le père que tu es. Merci d’avoir toujours été là pour moi, d’avoir été un grand confident et conseiller et de ne jamais m’avoir permis de me vendre à découvert. Je suis tellement chanceux de t’avoir comme partenaire pour élever nos beaux enfants. »

En plus de leur fils, le couple partage également une fille de 3 ans, Kulture. Kulture est également présenté dans les messages. Dans une vidéo, Kulture et Offset partagent un miroir ensemble. Dans un autre, le père et la fille jouent ensemble alors qu’Offset la fait pivoter, provoquant des rires de Kulture.

Cardi B a révélé sa grossesse pour la première fois lors de la cérémonie des BET Awards 2020 dans une performance avec Offset et Migos en juin. Elle a rejoint le groupe sur scène vêtue d’un body noir pailleté, qui présentait un panneau transparent exposant son ventre en pleine croissance. C’était la deuxième fois qu’elle annonçait sa grossesse lors d’une représentation. Elle l’a fait auparavant avec Kulture lors d’une performance sur SNL.

Cardi aime la maternité. Dans une interview avec Good Morning America, elle a parlé avec amour de la nécessité d’équilibrer deux petits à la maison. « C’est beaucoup », a déclaré Cardi B à Linsey Davis. « Je dois juste partager mon temps avec les deux, parce que ma fille devient parfois un peu territoriale. C’est beaucoup, mais j’aime ça. C’est beaucoup de bonheur dans mon âme », a-t-elle déclaré.

Elle a également déclaré qu’Offset était un père incroyable lors de l’interview. « Il est définitivement impliqué », a déclaré Cardi B lors de l’interview. « Parfois, il met trop la main à la pâte. Je me dis : ‘Écoutez, j’ai compris. Je sais aussi ce que je fais. Ce n’est plus mon premier rodéo' », a-t-elle plaisanté.