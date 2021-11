Cardi B partage un aperçu de sa maison à couper le souffle à New York

Avoir trois maisons est assez impressionnant, mais ce n’est pas tout. En octobre, Cardi a révélé qu’Offset, 29 ans, avait acheté un manoir dans les Caraïbes comme cadeau d’investissement pour son 29e anniversaire.

Cependant, en ce qui concerne leur dernier achat, la star de Invasion of Privacy a souligné ce que cela signifiait d’avoir quelque chose de très près de chez soi. « Ayant maintenant une maison à New York, je peux avoir des réunions avec ma famille tout le temps !! », a-t-elle écrit. « J’ai accompli tellement de choses, mais je me sens encore loin de tous les objectifs que je veux accomplir. »