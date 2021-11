Cardi B partage une nouvelle chanson « Bet It »: écoutez

Cardi B est de retour avec sa première chanson solo depuis « Up » de février. Le nouveau morceau, « Bet It », ouvre Bruised (bande originale du film Netflix et inspiré du film Netflix) de Warner Records. L’album contient également de nouvelles chansons de City Girls (« Scared »), Latto, Rapsody, HER, Saweetie, Flo Milli, Erica Banks, Young MA, Baby Tate, et plus encore. Écoutez « Bet It » de Cardi B, ainsi que la bande originale complète de Bruised, ci-dessous.

Cardi B et Halle Berry sont les producteurs exécutifs de la bande originale de Bruised. Le film, réalisé par et avec Berry, est arrivé sur Netflix plus tôt cette semaine.

Cardi B a interprété « Up » et « WAP » aux Grammy Awards 2021. Depuis lors, le rappeur a travaillé avec Lizzo (« Rumors »), Normani (« Wild Side »), Migos (« Type Shit ») et Summer Walker (« Bitter »). Et, en septembre, elle a donné naissance à son deuxième enfant.

