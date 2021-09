Cardi B prépare des chilis en nogada pour Angélica María – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

in

Dans une émission télévisée intitulée « Cardi Tries », la chanteuse et rappeuse Cardi B et le mannequin Indya Moore ont dû montrer leurs talents dans la cuisine.

Pour commémorer le mois du « Héritage hispanique », Cardi B et Indya Moore ont visité un restaurant appelé « La Casita Mexicana » où ils ont préparé des chilis en nogada.

Avec l’aide des chefs Jaime et Ramiro, Cardi B et Indya Moore ont préparé les chilis en nogada qui seront ensuite dégustés par l’artiste mexicaine Angélica María.

« Je sais que j’ai dit que je ne cuisinais pas, mais Indya Moore et moi sommes en cuisine avec les chefs Jaime et Ramiro pour le Mois du patrimoine hispanique. Qui a faim ? » Cardi B.

Les chefs ont appris à Cardi B et Indya Moore à préparer des pupusas, du ceviche et du chili en nogada, une nouveauté pour la chanteuse, qui n’avait jamais pensé à associer viande et douceur.

Alors qu’ils étaient dans la cuisine, Cardi B a appris qu’Angélica María était celle qui attendait la nourriture, alors le rappeur a avoué être nerveux.

Heureusement, les chilis en nogada préparés par Cardi B ont été salués par l’actrice et chanteuse mexicaine Angélica María.

“Wow, Angélica María”, a exprimé Cardi B avec émotion lorsqu’elle est sortie de la cuisine en portant la vaisselle et a vu la femme mexicaine sur la table.

“On cuisine ça”, a déclaré Cardi B, “Vraiment?”, a répondu Angélica María à la chanteuse américaine.

« Oui, et j’espère vraiment que vous l’aimerez. J’ai très peur car je n’ai jamais mangé ce plat et je ne sais pas si je l’ai bien cuisiné, mais je sais que vous aimez les délices mexicains », a déclaré Cardi B.

Enfin, Angélica María a révélé : « Vous êtes des stars, mais aussi de bons cuisiniers », après avoir mangé la première bouchée des chilis en nogada.

Il convient de mentionner que Cardi B a des racines dominicaines tandis qu’Indya Moore a des ancêtres trinidadiens.

Dans une interview ultérieure, Cardi B a déclaré qu’elle aimerait en savoir plus sur le vrai Mexique, pas seulement Tulum et Cancun, où elle a déjà été.