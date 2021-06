Cardi B révèle qu’elle attend son deuxième enfant lors des BET Awards

in

ardi B a révélé qu’elle attendait son deuxième enfant avec son mari Offset lors d’une représentation aux BET Awards.

Le rappeur en tête des charts est monté sur scène avec le groupe de rap d’Offset, Migos, tout en portant un body ébloui avec un panneau transparent dans l’abdomen exposant le baby bump grandissant de la star.

Après la performance, Cardi B a partagé un portrait seins nus sur les réseaux sociaux, montrant sa poitrine et sa bosse peintes en blanc.

Elle a sous-titré le message “#2!” et a ajouté un emoji de cœur d’amour.

De nombreuses stars ont commenté le post du joueur de 28 ans.

Khloe Kardashian a écrit : « Félicitations !!!!! tandis que DJ Khaled a déclaré: “Félicitations plus de bénédictions!”

La cérémonie annuelle – qui célèbre les réalisations des artistes noirs dans le divertissement et le sport – est revenue pour un événement en personne à Los Angeles après l’affaire virtuelle de l’année dernière.

Cardi et Offset sont déjà parents d’une fille Kulture Kiari, qui aura 3 ans en juillet.

Offset, 29 ans, est également le père de sa fille Kalea, 6 ans, et de ses fils Kody, 6 ans, et Jordan, 11 ans, issus de relations antérieures.

En plus de son annonce de grossesse, Cardi B a remporté le BET Award de la vidéo de l’année pour WAP, sa collaboration virale avec Megan Thee Stallion.

Ce n’est pas la première fois que le New Yorker, de son vrai nom Belcalis Almanzar, révèle une grossesse à la télévision.

En avril 2018, elle a annoncé la nouvelle lors d’une représentation sur Saturday Night Live.

Cardi et Offset se sont mariés en 2017, mais leur romance ne s’est pas toujours bien déroulée.

Leur relation a été secouée par des informations faisant état de sa tricherie et Offset est monté sur scène lors du concert Rolling Loud de Cardi B en 2018 pour demander pardon.

Cardi B a demandé le divorce en septembre 2020 mais ils se sont ensuite réconciliés.

Les BET Awards, qui célèbrent les réalisations des artistes noirs dans les domaines du divertissement et du sport, ont eu lieu au Microsoft Theater de Los Angeles.

L’actrice Taraji P Henson était en poste, qui a accueilli un public de fans entièrement vaccinés.

Parmi les autres gagnants de la soirée figuraient Megan Thee Stallion, qui a remporté un prix aux côtés de Cardi B pour le WAP ainsi que le prix de la meilleure artiste hip hop féminine.

En acceptant le prix, Megan Thee Stallion est devenue émue et a remercié sa mère Holly Thomas, décédée en mars 2019 d’une tumeur au cerveau.

“Elle ne peut pas être ici avec moi aujourd’hui”, a déclaré le rappeur. “Mais je pense toujours à elle tous les jours et c’est la raison pour laquelle je continue.”

Megan toi étalon

/ REUTERS

La chanteuse de R&B Jazmine Sullivan a remporté l’album de l’année pour Heaux Tales et est montée sur scène avec sa mère, qui avait reçu un diagnostic de cancer mais était maintenant en rémission.

Mme Sullivan a déclaré: “Ce prix est plus grand que moi, c’est pour toutes les femmes, toutes les femmes noires qui sont incroyables et fortes, qui m’ont inspiré toute ma vie.”

Le chanteur Giveon a été nommé meilleur nouvel artiste, Lil Baby meilleur artiste hip hop masculin et Silk Sonic, le duo R&B composé de Bruno Mars et Anderson .Paak, a remporté le prix du meilleur groupe.

La rappeuse et actrice primée Queen Latifah a également reçu le prix d’excellence de BET pour l’ensemble de ses réalisations.