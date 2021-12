Cardi B révèle un nouveau chiot adorable pour Noël avec la plupart des noms de marque

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Cardi B a dévoilé un nouveau membre de la famille pendant les vacances de Noël, avec le nom Cardi B le plus connu de tous les temps.

La rappeuse WAP, qui a récemment accueilli son deuxième enfant avec son mari Offset, a révélé qu’ils avaient un adorable nouveau chiot, ce qui nous rend tous sérieusement jaloux.

S’adressant à Instagram, la femme de 29 ans a publié des vidéos sur son histoire alors que le pitbull gris et blanc aboyait à l’extérieur.

« Ce chien est un peu gros, cependant », pouvait-on l’entendre dire à son mari, 30 ans, alors qu’il s’approchait pour saluer le chien, l’appelant « Walk ».

Déconcerté par le surnom unique, Cardi a posé la question: « Son nom est Walk? »

« Marche », a confirmé la musicienne de Migos en riant. « Pas votre WAP. »

(Photo : Instagram)



Cardi B et Offset ont tout mis en œuvre pour Noël (Photo: Backgrid)

La mère de deux enfants a ensuite traversé alors qu’elle tenait la main de sa fille Kulture, tout en regardant Walk aboyer au milieu de l’allée.

Peu impressionnée par la situation, elle a poursuivi: « Pourquoi le chien aboie et la maman dans le dos aboie très fort? »

« D’accord, détendez-vous, parce que vous essayez de donner l’impression que nous vous faisons du mal à vous et à votre mère, elle ferait mieux de ne pas déranger. Arrêter!’

On dirait que ça va être de longues journées dans ce foyer…

Le rappeur I Like It s’est une fois de plus avéré être la personne la plus généreuse en remettant à Offset un chèque de 2 000 000 $ (1,7 million de livres sterling) comme cadeau d’anniversaire.

Il a frappé le grand 3-0 le mois dernier avec le couple organisant une fête très somptueuse pour célébrer l’anniversaire marquant.

Bien sûr, Cardi a volé la vedette lorsqu’elle est montée sur scène avec un micro à la main, déclarant son amour pour son beau.

En remettant l’énorme somme, elle a déclaré qu’elle pourrait servir aux « entreprises commerciales » de son mari « sexy » à venir en 2022.

« Joyeux anniversaire, je t’aime », a-t-elle ajouté. « Merci pour tout, merci pour mon fils, ma fille, allons-y, allez ! »

C’est une liste de cartes de Noël que nous devons préparer l’année prochaine.

