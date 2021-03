Cardi B tue la performance avec Megan Thee Stallion

J’y suis arrivé! La plus grande soirée de musique appelle à des performances à la hauteur du battage médiatique – et Cardi B a livré la marchandise lors de sa comparution aux Grammys 2021.

La gagnante d’un Grammy, 28 ans, est arrivée sur la scène des Grammys au Staples Center de Los Angeles le dimanche 14 mars. Elle a interprété sa nouvelle chanson, «Up», et a ensuite été rejointe par Megan Thee étalon pour exécuter leur hit viral, «WAP». Megan, pour sa part, a également rappé sur ses chansons «Body» et «Savage».

Le natif de New York était l’un des 22 actes musicaux qui ont été invités à se produire aux Grammys de cette année. Elle a rejoint des stars telles que Taylor Swift, Chat Doja, BTS et John Mayer.

Cardi a remporté son tout premier Grammy Award lors de la 60e cérémonie annuelle en 2019 pour le meilleur album de rap. Lors de son discours de remerciement, elle a adressé un cri spécial à sa fille, Kulture, qu’elle partage avec son mari. Décalage.

«Je tiens à remercier ma fille, Kulture», a-t-elle déclaré à l’époque. «Je ne dis pas seulement merci parce que c’est ma fille. C’est parce que tu sais, quand j’ai découvert que j’étais enceinte, mon album [Invasion of Privacy] n’était pas complète. J’avais, comme, trois chansons que j’avais à coup sûr. Et puis, vous savez comment c’était. Nous nous sommes dit: « Nous devons terminer cet album pour que je puisse tourner ces vidéos pendant que je ne les affiche toujours pas. » Et c’était de très longues nuits.

Le Les arnaqueurs L’actrice a ensuite exprimé sa gratitude pour les artistes qui ont contribué des vers pour son disque. Elle a également remercié Offset, ajoutant: «Vous, mari, merci. Non, sérieusement, parce qu’il disait: ‘Tu vas faire cet album, fille. Nous allons avoir ce bébé et nous allons faire cet album. Et merci beaucoup, tout le monde.

Cette même année, Cardi a été nominé dans quatre autres catégories, dont la meilleure performance rap et l’album de l’année. Depuis, elle a été reconnue par la Recording Academy huit fois.

À la suite de sa première victoire aux Grammy Awards, elle a riposté aux critiques sur son exploit.

«Sur mon album, j’ai montré différentes facettes de moi. De mon intro parlant de mon pass [sic]. Pour vivre ma meilleure vie en inspirant les gens », a-t-elle tweeté en août 2019.« Des chansons relationnelles pendant que je traversais mon propre drame relationnel pour secouer le cul comme Bodak et ce cul. Chaque chanson est devenue platine! J’ai tout fait pendant que j’étais enceinte. Des vomissements, de la somnolence, de terribles rhumes et je suis pressé de le finir pour que je puisse commencer à faire des vidéoclips avant de commencer à montrer. Je passe 24 heures pendant des mois à dormir sur un canapé avec mon cul déprimé enceinte dans un studio.

Le Rythme + Flow le juge a poursuivi: «Je ne pensais même pas à gagner ni même aux Grammies [sic]. Tout ce à quoi je peux penser, c’est… tout le monde est déçu de moi, est-ce que je vais encore avoir une carrière après ce bébé? Cet album va-t-il me faire ou me briser? Je dois terminer avant de commencer à montrer. «

Cardi a noté qu’elle n’avait «aucun mot à dire» lorsqu’elle a remporté son Grammy, mais «a commencé à se souvenir de ce que j’ai traversé pendant cette période» lorsqu’elle est revenue à la maison. Elle a ajouté: «J’étais comme, ‘OUI SALOPE TU MÉRITER CE S-T!’ [And] jusqu’à ce jour, ma merde est toujours en train de tracer.

