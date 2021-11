Cardiff cible librement ses déplacements alors que Middlesbrough cherche à améliorer son équipe

Le nouveau patron de Middlesbrough, Chris Wilder, est prêt à écouter les offres de l’attaquant Uche Ikpeazu en janvier, selon des informations.

Ikpeazu a rejoint le club du Nord-Est en provenance de Wycombe en été pour un contrat de trois ans. Cependant, le joueur de 26 ans a eu du mal à s’installer à Boro après avoir marqué seulement deux fois en 14 matches de championnat. Maintenant, Football Insider a rapporté que Wilder est heureux d’offrir les services d’Ikpeazu ailleurs.

Au cours de l’été, Cardiff aurait surveillé l’international ougandais alors qu’il cherchait à renforcer davantage sa ligne d’attaque.

Cependant, rien ne s’est concrétisé pour Les merles bleus et un passage à Boro a été achevé au début de la fenêtre de transfert d’été.

Maintenant, Cardiff pourrait à nouveau avoir l’opportunité de signer l’attaquant avec Wilder qui n’inclut apparemment pas Ikpeazu dans ses plans à long terme.

Ikpeazu a été utilisé comme remplaçant lors du premier match de Wilder contre Millwall, cependant, il n’a pas été inclus sur le banc pour leur match en milieu de semaine contre Preston North End.

Il ne serait pas surprenant de voir Cardiff à la recherche d’un attaquant, n’ayant marqué que 19 buts en 18 matchs cette saison.

Qu’ils décident de raviver leur intérêt ou non, il semble peu probable qu’Ikpeazu soit un joueur de Boro plus longtemps.

Wilder s’est préparé à la tension alors qu’il met en évidence la position à améliorer

Pendant ce temps, Wilder a clairement indiqué qu’il souhaitait se renforcer au sommet pendant la fenêtre de transfert d’hiver.

Le nouveau patron aurait déclaré au conseil d’administration qu’il souhaitait qu’un nouvel avant-centre soit recruté en janvier.

Cependant, l’ancien patron de Sheffield United comprend qu’il y aura des divergences d’opinions au cours de son règne à Middlesbrough.

S’adressant à TeesideLive, Wilder a expliqué comment il prévoyait de régler les tensions au sein de la hiérarchie du club.

Il a déclaré: « Chaque aspect de ce club de football, je veux élever la barre avec. C’est ce que j’ai toujours essayé de faire. Il y aura des retombées, et il y aura des désaccords, je le comprends. Par moi-même, Neil Bausor, Kieran (Scott) et le propriétaire, nous recherchons tous le même résultat.

« Nous aurons tous des façons différentes de procéder et des opinions différentes. Je respecterai les leurs, et je suis sûr qu’ils respecteront les miens. Parce que c’est honnête, et c’est pour rendre le club meilleur.

