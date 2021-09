CARDINAUX SAN LUIS VS. MET DE NEW YORK

Les San Luis Cardinaux visiter le Citi Field Mets de New York pour le premier match d’une série de trois matchs, qui oppose deux des rivaux en lice pour être inclus dans la wild card de la Ligue nationale, dans la saison 2021 de MLB.

La réunion aura lieu à 19 h 10 HE. Les San Luis Cardinaux ira pour réduire la différence par rapport à la Parents , et recherchez une meilleure position au sein de la wild card de la Ligue nationale face à une meilleure place mais toujours avec des possibilités. Les deux équipes se sont rapprochées de la deuxième wild card de la NL dimanche, lorsque Francisco Lindor a frappé trois circuits, y compris le tir en solo décisif au huitième, pour prendre le Mets 7-6 victoire sur les visiteurs New York Yankees et Nolan Arenado a frappé un circuit de deux points pour soulever les hôtes Cardinals Au dessus de Cincinnati rouges , 2-0.

Ici, nous vous disons où, en plus sur notre propre page, tu peux Ecoutez et voir le jouer au vivant.

Vidéo

Cardinaux de Saint-Louis (73-69)

Pour les Cardinaux de Saint-Louis Le droitier Adam Wainwright (15-7, 2,98 MPM et 163 retraits au bâton) fera son départ.

Les Cardinal ils ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs pour gagner 2 1/2 matchs aux drifters rouges et Parents.

Wainwright a une fiche de 6-6 avec une MPM de 4,95 en 15 matchs de saison régulière (13 départs) contre le Mets. Il a également lancé trois manches de relève sans but et obtenu des arrêts dans les matchs 5 et 7 de la série de championnats de la NL contre New York en tant que recrue en 2006.

Mets de New York (72-72)

Les Mets de New York ils auront le gaucher Rich Hill (6-6, 3,82 ERA et 127 retraits au bâton) dans la surface essayant de remporter la victoire et de poursuivre son combat pour les séries éliminatoires. Hill, 41 ans, n’a toujours pas gagné avec le Mets mercredi dernier, malgré un pointage de six manches dans une défaite de 2-1 en 10 manches contre le Miami Marlins . Le gaucher a une fiche de 0-2 avec une MPM de 3,71 en neuf matchs (huit départs) pour New York puisqu’il a été acquis de la Baie de Tampa Des rayons 23 juillet.

Les Mets ont établi un certain élan après avoir chuté de la première place dans l’Est de Terre-Neuve au cours du désastreux mois d’août. New York, qui a perdu 19 de ses 25 premiers matchs en août, a un dossier de 11-5 depuis le 28 août, une période au cours de laquelle il a remporté quatre des cinq séries.

Rich a une fiche de 4-1 avec une MPM de 4,38 en neuf matchs en carrière (huit départs) contre le Cardinals. Wainwright a une fiche de 6-6 avec une MPM de 4,95 en 15 matchs de saison régulière (13 départs) contre le Mets. Il a également lancé trois manches de relève sans but et obtenu des arrêts dans les matchs 5 et 7 de la série de championnats de la NL contre New York en tant que recrue en 2006.

MLB Live : Cardinals de St. Louis vs. Mets de New York



Les Mets de New York et les Cardinaux de Saint-Louis ils commencent aujourd’hui sa série de début de semaine dans la saison 2021 de MLB et ici nous vous disons où vous pouvez entendre et voir le jouer au vivant.

RADIO

la télé