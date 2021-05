CardioBot pour iPhone et Apple Watch ajoute une prise en charge de la pression sanguine et du pouls, plus

CardioBot est un tracker cardio et d’activité populaire et puissant pour l’iPhone et l’Apple Watch. Comme nous l’avons vu au fil des ans, CardioBot facilite la visualisation de votre fréquence cardiaque et d’autres données pour découvrir les tendances. Maintenant, l’application se développe avec la prise en charge du suivi de la pression artérielle et du pouls pour la première fois.

Quelques détails sur la pression artérielle et pulsée, gracieuseté de la clinique Mayo:

Le nombre supérieur (systolique) moins le nombre inférieur (diastolique) vous donne votre pression cardiaque. Par exemple, si votre tension artérielle au repos est de 120/80 millimètres de mercure (mm Hg), votre pression différentielle est de 40 – ce qui est considéré comme une pression différentielle normale et saine. En général, une pression différentielle supérieure à 40 mm Hg est anormale. La mesure de votre pression cardiaque peut aider votre médecin à prédire si vous êtes à risque d’événement cardiaque, y compris une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral. Si votre pression cardiaque est supérieure à 60, elle est considérée comme un facteur de risque de maladie cardiovasculaire, en particulier chez les personnes âgées.

Alors que l’application Apple Health prend depuis longtemps en charge la pression artérielle et la pression différentielle, CardioBot vous offre un autre moyen de visualiser les données. Il existe un support pour les tendances, les graphiques, les graphiques, etc. Vous pouvez enregistrer des données manuellement ou les synchroniser avec n’importe quel appareil qui enregistre sur Apple Health, comme le Withings BMP Connect.

La mise à jour d’aujourd’hui de CardioBot 5.4 apporte également des widgets d’écran d’accueil et des complications Apple Watch pour les mesures de la pression artérielle et du pouls et une nouvelle fonction d’analyse de l’efficacité des médicaments.

Vous pouvez maintenant télécharger CardioBot sur l’App Store. L’application est téléchargeable gratuitement avec un abonnement mensuel intégré à l’application de 1,49 USD ou 14,99 USD par an.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: