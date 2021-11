Cards Against Humanity veut vous payer pour le Black Friday

Il y a de fortes chances que vous ayez passé une grande partie de la journée à parcourir et à profiter des offres du Black Friday. Presque tout est en vente, et il est exceptionnellement difficile de laisser passer certaines de ces remises. Mais dans une tournure bizarre, l’équipe derrière le jeu de société populaire Cards Against Humanity donne de l’argent plutôt que de vous demander de dépenser de l’argent.

Vous pouvez visiter le site et voir toutes les règles sur GetFiveDollars.com.

Toutes les 20 minutes le vendredi, l’équipe de Cards Against Humanity révèle quelque chose qu’elle veut. Et si vous le leur donnez, vous obtiendrez au moins 5 $. C’est si simple. La première chose que souhaite CAH est que vous vous fassiez vacciner. Si vous pouvez prouver que vous avez reçu votre première dose d’un vaccin COVID aujourd’hui, CAH vous paiera 100 $. Vous devez fournir une vidéo et une preuve que la vidéo a été tournée aujourd’hui, mais si vous pouvez le faire, vous recevrez 100 $ sur votre compte PayPal dans les prochaines 24 heures.

Cards Against Humanity distribue de l’argent

Ce n’était que la première de plusieurs choses que CAH attend de ses clients aujourd’hui. La seconde était que les visiteurs fassent de la publicité pour son site Web. Si vous aviez posté un message spécifique sur vos comptes de réseaux sociaux, CAH vous aurait envoyé 5 $. Il n’y a qu’un nombre limité de créneaux, il y a donc de fortes chances que celui-ci soit plein avant que vous n’ayez la possibilité de publier un tweet ou une mise à jour sur Facebook.

La troisième tâche est la plus amusante et la plus simple de toutes à ce jour. CAH a rempli une Cadillac Allante 1993 entière de bonbons à la gelée. L’équipe veut que vous deviniez combien de fèves à la gelée sont dans la voiture. Celui qui devine le plus près gagne 10 000 $. Ce n’est pas une blague. Si vous avez l’estimation la plus proche, CAH vous enverra 10 000 $. Les 1 000 prochaines suppositions les plus proches reçoivent 5 $, ce qui fait 1 001 gagnants pour cette seule tâche.

De plus, au moment où j’écrivais ceci, la quatrième tâche a été mise en ligne. CAH veut votre mot de passe Netflix pour 5 $. Les créneaux se sont remplis presque immédiatement, les gens ne font en réalité que partager leurs combinaisons de courriels et de mots de passe pour Netflix, ce qui est à la fois incroyable et imprudent. Mais apparemment vaut 5 $.

Il y a quelques choses que vous devez savoir sur cette compétition vraiment déroutante avant de vous lancer. Tout d’abord, tout le monde peut participer à chaque tâche une fois. Même si vous gagnez de l’argent en faisant une bonne devinette de bonbons à la gelée, vous pouvez toujours jouer le jeu alors que d’autres tâches sont mises en ligne. Mais assurez-vous d’utiliser la même adresse e-mail et le même numéro de téléphone à chaque fois. Si CAH découvre que vous avez participé à des tâches plus d’une fois, il vous bannit de son site Web. Si vous gagnez, vous recevrez un e-mail de PayPal.

Enfin, assurez-vous de lire attentivement les exigences avant de prendre le temps de participer. Il y a des règles très spécifiques pour chaque chose, et si vous ne les suivez pas, vous ne gagnerez pas d’argent.

Cards Against Humanity est connu pour faire des cascades sauvages sur Internet, mais c’est peut-être le meilleur à ce jour.