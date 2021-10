CardStarter présente Everlens pour Instagram

L’IDO pour Everlens, la première plateforme NFT conçue pour Instagram, sera lancée par CardStarter. CardStarter est le premier incubateur et programme d’assurance au monde pour les entreprises Cardano.

Instagram est désormais une plate-forme centralisée permettant aux particuliers de télécharger leur contenu tandis que Facebook, la société mère, en tire les bénéfices. Everlens veut changer cela en permettant aux utilisateurs d’Instagram de vendre leur propre contenu et de transformer leurs publications en NFT. Chaque influenceur peut améliorer l’implication de la communauté car les abonnés peuvent désormais posséder un contenu unique de leurs publications préférées. Les abonnés peuvent soutenir les influenceurs de différentes manières, comme le post-parrainage et la création de collections NFT d’artistes populaires.

Everlens permet de convertir n’importe quelle publication Instagram en NFT pour un accès facile aux utilisateurs. La plate-forme fonctionnera sur les blockchains Cardano, BSC et Solana pour réduire les frais de transaction et rendre les NFT accessibles aux utilisateurs.

Les détenteurs d’Everlens peuvent voter sur des idées d’intérêt pour la communauté, avec accès à l’architecture de gouvernance de l’organisation autonome décentralisée (DAO). Les nouvelles connexions aux réseaux sociaux, les ajustements des frais de transaction de vente, la distribution des revenus nets, l’allocation d’incitations pour l’agriculture de rendement et la liquidité minière sont parmi les questions couvertes.

Aatash Amir, PDG de CardStarter, a déclaré que la société a toujours utilisé une technologie de pointe, apportant des technologies de blockchain uniques à la communauté. Everlens représente une solution blockchain fondamentale qui renvoie les bénéfices autrefois accumulés par les grandes entreprises aux producteurs de contenu d’origine. CardStarter a le plaisir d’annoncer ce concept innovant qui répond à un problème important dans l’économie des médias sociaux.

À propos de CardStarter

CardStarter est la première rampe de lancement, incubateur et programme d’assurance au monde pour les entreprises basées à Cardano. L’espace CARDS est une rampe de lancement unique en son genre pour les initiatives, les reliant aux premiers bailleurs de fonds et à un réseau de partenaires essentiels. Le personnel du Cards Accelerator Program (CAP) travaille individuellement avec chaque initiative pour établir les connexions nécessaires et élaborer des tactiques de marketing, jetant ainsi les bases d’un succès à long terme.

Son engagement à protéger ses bailleurs de fonds distingue CardStarter. CARDS effectue des audits tiers indépendants du code de chaque projet et propose une police d’assurance interne aux membres de l’IDO.

