Care Classic : Ce régime d’assurance maladie permet de payer la prime sur la base de la ville de votre résidence

Care Health Insurance a déclaré que le produit est conçu sur mesure selon l’offre de soins de santé de la ville et les exigences individuelles

Care Health Insurance a annoncé aujourd’hui (15 décembre 2021) le lancement de Care Classic, une police d’assurance maladie complète dans laquelle la prime est calculée en fonction de la ville dans laquelle réside la personne.

Dans un communiqué, Care Health Insurance a déclaré que le produit était conçu sur mesure en fonction de l’offre de soins de santé de la ville et des exigences individuelles. Il comprendra une couverture pour les soins de jour, une recharge automatique illimitée et une couverture OPD qui comprend des avantages du nouvel âge tels que la consultation électronique, les diagnostics et la pharmacie illimités.

Commentant la nouvelle assurance maladie, Ajay Shah, directeur et chef du commerce de détail, Care Health Insurance, a déclaré : « Le produit est conçu sur un principe simple selon lequel les dépenses de santé dans les villes métropolitaines sont généralement beaucoup plus chères que les petites villes ; et bien qu’il offre des couvertures d’assurance maladie complètes et du nouvel âge, il s’adapte aux primes différentielles en fonction de la ville de résidence de l’assuré. Chez Care Health, nous continuons d’investir dans l’application efficace de la technologie pour offrir l’excellence en matière de service client, d’innovation de produits et de services d’optimisation des ressources.

L’assureur-maladie a également élargi le spectre des « soins » globaux et l’a étendu au-delà de l’hospitalisation pour inclure des bilans de santé préventifs, des consultations médicales, des diagnostics, et couvre également le traitement à domicile du patient, selon le communiqué.

En plus du calcul des primes en fonction de la ville, le produit offre également une couverture des frais d’ambulance pour le transfert vers l’établissement de santé le plus proche en cas d’urgence médicale et une consultation électronique illimitée avec un médecin généraliste (GP), a-t-il ajouté.

Care Health Insurance est un assureur-maladie spécialisé offrant des produits dans le segment de détail pour l’assurance-maladie, la couverture complémentaire, les accidents personnels, la maternité, l’assurance voyage internationale et les maladies graves ainsi que l’assurance-maladie collective et l’assurance-accidents individuelle collective pour les entreprises, les produits de micro-assurance. pour le marché rural et les services de bien-être.

