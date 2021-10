Careerera : les start-up Edtech préparent les étudiants à l’emploi

Vivek K Singh, fondateur, Careerera

Careerera est une start-up qui propose une formation à la certification professionnelle de l’enseignement supérieur, une préparation aux tests, une formation linguistique et des compétences dans divers domaines. Lancé par Vivek K Singh en 2009, il compte aujourd’hui des apprenants de plus de 60 pays. Dans une interview avec Vikram Chaudhary de FE, Singh a déclaré que des start-ups comme Careerera peuvent préparer les étudiants à l’emploi en leur permettant de mieux interagir avec le monde qui les entoure. Extraits :

Le nom Careerera implique-t-il que votre objectif sera toujours d’aider les étudiants/professionnels à choisir la « bonne carrière » ?

Oui. Nous nous efforçons de fournir une éducation et une formation de qualité qui non seulement rendent les gens plus compétents, mais restructurent également les capacités qui leur permettent de progresser dans leurs domaines.

L’espace edtech indien a considérablement augmenté pendant le verrouillage. Quel type de croissance Careerera a-t-il connu ?

Nous avons constaté une augmentation exponentielle du nombre d’apprenants. Le confinement a été l’occasion pour certaines personnes de réfléchir et d’élargir leurs compétences. Vers la fin de l’année dernière, nous employions environ 300 personnes. Ces nouvelles recrues ont aidé notre organisation à commercialiser et à gérer les nouveaux cours qui ont été ajoutés à notre portefeuille.

L’industrie s’est souvent plainte que de nombreux instituts indiens d’enseignement supérieur (y compris les écoles d’ingénieurs) ne sont pas en mesure de produire des diplômés prêts à l’emploi, et l’industrie doit les former avant d’embaucher. Quel rôle les start-ups comme Careerera peuvent-elles jouer pour préparer les étudiants à l’emploi ?

Des start-ups comme Careerera peuvent préparer les étudiants à l’emploi en leur permettant de mieux interagir avec le monde qui les entoure ; nous les aidons à comprendre la théorie, à acquérir une expérience pratique du monde réel et à améliorer leurs compétences et leur confiance. Alors que les étudiants consacrent du temps et de l’argent à un diplôme universitaire pour obtenir une bonne carrière, beaucoup sont incapables de le faire en raison du manque d’expérience pratique. Chez Careerera, nous leur offrons cette expérience, une sélection diversifiée de cours, de spécialisations et d’activités parascolaires.

Nous nous sommes également associés à certains instituts de l’Ivy League pour proposer des cours de certification assistés et des diplômes professionnels, et avons mis en œuvre le modèle de rémunération en cours d’apprentissage dans lequel les étudiants obtiennent des stages rémunérés dans le cadre de leur programme de cours.

Il existe des milliers de start-ups edtech en Inde. Quel est votre USP ?

Notre titre de gloire est que nous répondons aux demandes des apprenants de tous âges, des enfants apprenant le boulier aux professionnels en activité poursuivant un PGP en science des données, intelligence artificielle et apprentissage automatique.

Comment comptez-vous vous développer ? La croissance inorganique fait-elle également partie de vos plans ? Le financement externe figure-t-il dans les charts ?

Nous allons étendre notre portée géographique et augmenter le nombre de cours que nous proposons. Auparavant, nous nous concentrions sur les villes de niveau 1 et de niveau 2 en Inde, mais maintenant nous couvrirons également les villes de niveau 3 et de niveau 4. Nous proposerons également des cours dans plusieurs langues afin qu’un plus grand nombre de personnes puissent bénéficier d’opportunités de perfectionnement.

En ce qui concerne le financement externe, nous ne prévoyons rien dans un avenir proche, mais espérons croître à partir de nos fonds autogénérés.

