Careernet dévoile sa nouvelle identité de marque

Le fournisseur de solutions de gestion des talents Careernet a dévoilé sa nouvelle identité de marque. La société a réaligné ses valeurs fondamentales de marque et son identité pour réitérer la fiabilité, la confiance des consommateurs et la transparence des processus de Careernet, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Il a également repensé son logo et la conception de son site Web. « Careernet, à travers son nouvel énoncé de positionnement « We Make It Happen », détient la fiabilité et la promesse d’accéder au bon vivier de talents pour les bonnes opportunités, ce qui est devenu notre carte de visite », a déclaré Anshuman Das, PDG et co-fondateur de Careernet.

Grâce à ce changement de marque, Careernet vise à maintenir ses 20 ans d’héritage dans le secteur du recrutement dans les années à venir, a noté Das. « Grâce à la confiance et aux relations à long terme que nous avons établies avec les organisations, nous sommes en mesure de comprendre leurs besoins et de « réaliser cela » pour elles à chaque fois. De la recherche de la personne la plus passionnée à la recherche de toute une équipe, nous sommes aptes à aider les organisations à trouver les meilleurs talents, à découvrir des marchés, à créer des entreprises et à se développer », a-t-il ajouté.

Le changement de marque a été annoncé à un moment où l’entreprise fait évoluer ses offres de services en tirant parti de la technologie et des moyens numériques pour proposer des solutions de talent à ses clients. Il vise à continuer à fournir des solutions de talents holistiques aux responsables de l’acquisition de talents de grandes organisations dans divers secteurs tels que la technologie, les services informatiques, le commerce électronique, GIC, l’ingénierie, la fabrication, FMCG, la vente au détail, BFSI, les responsables mondiaux de l’acquisition de talents et les CHRO de grandes entreprises. , entre autres.

Dans le cadre de l’initiative de rebranding, l’entreprise a tenté de créer une signification à plusieurs niveaux pour son logo avec le premier graphique jaune représentant une émoticône souriante ainsi que la lettre « c ». Le bleu, qui est parfaitement intégré à la structure de la lettre « n », représente la connexion humaine, a-t-il déclaré. De plus, il a également mis à jour son expérience en ligne pour les utilisateurs.

