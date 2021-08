Caressez le singe, embrochez l’envahisseur : le DLC Ghost of Tsushima est une excellente dose de plus du même

Il est temps d’emballer vos bombes fumigènes, de dépoussiérer votre katana et de préparer vos meilleurs haïkus. Le Ghost of Tsushima Director’s Cut est là, apportant des mises à niveau de nouvelle génération pour les joueurs PS5 et une immense nouvelle île à explorer, quelle que soit la console sur laquelle vous jouez.

Si vous avez joué à la version originale de l’année dernière, c’est franchement la même chose. Mais quand ce « même » est d’être un samouraï badass dans l’un des plus beaux mondes de jeu jamais rendus par le silicium ? Eh bien, domo arigato aux développeurs de Sucker Punch – nous le prendrons.

Tout d’abord, qu’est-ce qui a changé pour l’édition PS5 ? Eh bien, pas grand-chose si vous avez déjà testé le jeu PS4 original sur une PS5, qui a reçu un patch très impressionnant à 60 images par seconde peu de temps après le lancement de la PS5.

La version PS5 conserve la fréquence d’images de 60 images par seconde (avec une mise à l’échelle de la résolution dynamique améliorée et plus cohérente), ajoute un retour haptique du contrôleur DualSense, fournit un son spatial 3D et accélère les temps de chargement grâce au SSD. Les changements de nouvelle génération sont subtils, mais ce n’est pas tout à fait inattendu – Ghost of Tsushima était déjà un jeu époustouflant, et ceux qui s’attendaient à une transformation graphique intense allaient trop loin.

En plus du jeu original complet et du nouveau contenu DLC, le Director’s Cut ajoute également un point technique gratuit, un nouveau charme et un nouvel ensemble de skins, juste pour télécharger la version mise à jour du jeu, ainsi que l’ajout d’un très demandé Option de synchronisation labiale japonaise pour les voix off. Il existe également un mode “Legends” multijoueur coopératif, bien qu’il n’était pas disponible pour tester la pré-version, au moment de la rédaction.

Une toute nouvelle île

Mais le véritable ajout pour les fans de retour est la campagne importante d’Iki Island. Nous n’entrerons pas dans les détails du contenu du jeu principal inclus ici – vous pouvez consulter notre critique originale de Ghost of Tsushima pour cela. Mais il suffit de dire que nous l’avons adoré, vous permettant de vivre vos fantasmes de samouraï dans un jeu magnifique et imbibé de sang.

Le contenu Iki Island de Director’s Cut, accessible à partir de l’acte deux du jeu principal (mais probablement mieux joué une fois que vous avez terminé la campagne principale), dure environ cinq heures (et beaucoup plus pour les finalistes) et tisse une grande histoire dans le histoire établie de Tshushima. Après être tombé sur des villageois rendus fous par une nouvelle vague d’envahisseurs mongols, le protagoniste Jin Sakai se retrouve naufragé sur l’île du sud, désormais dirigée par l’envahisseur chamanique Eagle et son armée. Droguant Jin et provoquant des expériences hallucinatoires, Jin devra affronter de sombres vérités sur ses parents et chasser cette nouvelle menace du Japon.

Les chamans sont la plus grande nouveauté au combat dans Ghost of Tsushima. C’est comme améliorer les personnages de vos ennemis, augmenter leur agressivité et leur détermination, et vraiment ennuyeux. Vous voudrez d’abord chasser ces gars d’un groupe, ou craignez d’être submergé par des grognements beaucoup plus durs.

Bien qu’il y ait de nouveaux ensembles d’armures à trouver et que vos compétences de base puissent être encore améliorées avec le retour des mini-jeux de frappe en bambou, il n’y a vraiment qu’une nouvelle technique à ajouter à l’arsenal de Jin cette fois-ci. C’est la charge de cheval – maintenez L1 et votre fidèle destrier galopera à travers des colonnes d’ennemis, les endommageant et faisant fuir leurs compatriotes terrorisés. C’est un outil puissant et très amusant à activer, mais un peu sous-utilisé. Vous vous attendriez à de nombreux combats dans de grands espaces contre des groupes ennemis plus importants, mais cela ne se produit pas vraiment, et les campements fortement fortifiés qui constituent l’axe principal de l’effusion de sang de Jin ne sont pas bien adaptés au combat à cheval. Pourtant, c’est pratique lorsque vous poursuivez une troupe lâche fuyant votre épée.

Quelques nouveaux mini-jeux sont également inclus. Fini les sympathiques petits renards de Tsushima, remplacés sur Iki par des colonies de singes, de chats et de cerfs, qui sont capturés et tourmentés par les envahisseurs mongols. Libérez-les et vous entrerez dans un mini-jeu pour gagner leur confiance, par lequel Jin doit jouer un air sur sa flûte pour les calmer. Vous utiliserez les commandes de mouvement de votre manette de jeu pour guider un marqueur le long d’une ligne mélodique – faites-le avec succès et vous vous lierez d’amitié avec l’animal et obtiendrez une amélioration du charme de vos compétences. Et une petite animation mignonne pour démarrer – oui, vous pouvez caresser le singe. Et le cerf. Et les chats.

Les archers pourront également tester leurs compétences avec une série de défis de tir à l’arc disséminés sur la carte. Ceux-ci sont durs comme des clous à moins que vous n’ayez l’armure, le charme et les compétences correspondantes, mais peuvent récompenser les tireurs patients et qualifiés avec des capacités de visée améliorées qui ralentissent le temps.

La beauté parmi le sang versé

Comme pour le jeu principal, les forces et les faiblesses du Director’s Cut restent pour la plupart inchangées. Les missions secondaires de Mythic Quest sont des points culminants, mélangeant l’exploration avec des combats difficiles, des personnages de soutien séduisants et des lieux conçus de manière unique.

Comme pour le jeu principal, Jin continue d’être un peu un pétard humide, trop sobre et obstinément honorable pour être émotionnellement connecté, tandis que l’aigle et ses capacités trippantes sont sous-utilisées.

Mais l’île d’Iki. Oh, l’île d’Iki ! De ses plages balayées par les tempêtes jonchées d’ossements de baleines géantes et d’épaves, à ses clairières de cerfs en fleurs de sakura, à ses sommets glacés, c’est à peu près aussi beau qu’un jeu en monde ouvert ne l’a jamais été. Ghost of Tsushima n’a jamais été un jeu extrêmement inventif – c’est essentiellement un jeu Assassin’s Creed à la peau de samouraï avec un superbe système de combat attaché. Mais ses paysages picturaux restent inégalés. L’île d’Iki est un autre endroit riche pour se prélasser – un environnement diversifié et merveilleux pour se baigner (du moins lorsque vous ne nagez pas dans le sang de vos ennemis).

Comme revenir à un lieu de vacances préféré, voyager sur l’île d’Iki est confortablement familier et merveilleusement agréable.