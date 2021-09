Carey Martin sur ‘Suite Life Of Zack & Cody’ ‘Memba Her ?!

Artiste né dans l’Oregon Kim Rhodes était dans la trentaine lorsqu’elle a décroché le rôle de la matriarche mélodique Casey Martin – qui avait la double fonction de mère des jumeaux et était également la chanteuse du salon du Boston Tipton Hotel – dans la sitcom de Disney Channel du début des années 2000, “La suite Life Of Zack & Cody” et le suivi de 2008 “The Suite Life On Deck”.

KR a partagé le petit écran avec des talents de premier plan, notamment Ashley Tisdale comme l’argot de bonbons, Maddie Fitzpatrick, Chanson de Brenda comme l’héritière de l’hôtel, London Tipton… et bien sûr, Dylan et Cole Sprouse comme ses adorables fils Zack et Cody Martin.

Devinez à quoi elle ressemble maintenant dans la cinquantaine !