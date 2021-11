Carey Price revient aux Canadiens après une bataille contre la toxicomanie

Carey Price, gardien de but des Canadiens de Montréal, est revenu dans l’équipe après avoir passé environ un mois en traitement pour toxicomanie.

Price a déclaré mardi qu’il avait décidé de suivre un traitement après s’être rendu dans un « endroit très sombre ».

« Au cours des dernières années, je me suis laissé aller à un endroit très sombre et je n’avais pas les outils pour faire face à cette lutte », a déclaré Price dans un communiqué. « Le mois dernier, j’ai pris la décision d’entrer dans un centre de traitement résidentiel pour toxicomanie. Les choses avaient atteint un point où j’ai réalisé que je devais donner la priorité à ma santé pour moi-même et pour ma famille. Demander de l’aide quand vous en avez besoin est ce que nous encourageons nos enfants à faire. Et c’était ce que je devais faire.

Le congé de Price est intervenu au milieu d’une rééducation après une opération au genou pendant la saison morte. Il a rejoint ses coéquipiers pour l’entraînement mardi, mais entre son genou et son travail de récupération, il n’y a pas de calendrier pour qu’il rejoue.

« Je travaille pendant des années à négliger ma propre santé mentale, ce qui prendra du temps à se rétablir ; tout ce que je peux faire, c’est le prendre au jour le jour », a déclaré le gardien de but. « Avec cela, il y a une certaine incertitude quant à la date de retour au jeu. J’apprécie tout le soutien écrasant et les meilleurs vœux. Je demande aux médias et à notre communauté de hockey de continuer à respecter notre vie privée en ce moment. Votre soutien et votre respect à cet égard ont jusqu’à présent été essentiels à mon rétablissement. »

Le gardien des Canadiens Carey Price lors de la finale de la Coupe Stanley 2021.NHLI via .

Price, 34 ans, a quitté l’équipe le 7 octobre. Les Canadiens ont connu des difficultés en son absence. Ils ont une fiche de 3-10 et occupent la dernière place de la division Atlantique de la Conférence de l’Est et sont heureux de voir la pièce maîtresse de leur franchise se rétablir.

« C’était génial de le voir, il va bien, a déclaré l’entraîneur des Canadiens Dominique Ducharme aux journalistes. «Pour nos joueurs, nous sommes ensemble tous les jours, nous avons donc un bon groupe de joueurs et ils prennent soin les uns des autres. Et de voir un coéquipier revenir comme ça, c’est positif pour les gars. Évidemment pendant qu’il était parti on n’avait aucune nouvelle de lui, donc le revoir et le voir dans un bon état d’esprit, c’est positif.

Price en est à sa 14e saison dans la LNH, toutes passées à Montréal. Au cours de la saison 2014-15, il a mené la LNH en pourcentage d’arrêts et en moyenne de buts alloués, a fait partie de l’équipe d’étoiles et a remporté le titre de joueur par excellence de la LNH. La saison dernière, Price et les Canadiens ont atteint la finale de la Coupe Stanley, s’inclinant face au Lightning de Tampa Bay en cinq matchs.