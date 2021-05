CargoX Review 2021: Bâtir la confiance numérique

Compartir

Avertissement: La capitale a reçu un paiement en échange de la rédaction de cet article.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, il y a un certain nombre de choses que tout le monde doit savoir avant de décider de se lancer par lui-même. Et il existe plusieurs plates-formes différentes à considérer si vous souhaitez tirer le meilleur parti de l’expérience. C’est là que vous voudrez peut-être commencer à regarder CargoX, qui est une toute nouvelle option en matière de crypto-monnaies, car il utilise NFT d’une nouvelle manière.

Qu’est-ce que CargoX?

En bref, CargoX est un aspect très unique du marché de la crypto-monnaie. En fait, il vous permet de transférer des documents commerciaux au sein de l’industrie du transport maritime, ainsi que de les financer entièrement via NFT. Ils utilisent des contrats intelligents qui sont financés et traités via leur propre jeton CXO. Et chacun des documents produits de cette manière brûlera une partie de ce jeton. Cela permet d’assurer un bon équilibre et de garantir que le service lui-même se poursuit correctement.

Bien que CargoX existe depuis 2018, il ne cesse de se développer et de se développer depuis, en particulier dans le secteur des affaires réelles. En outre, ils se développent également dans différents gouvernements. L’Égypte a récemment approuvé le système et le considère en fait comme le “fournisseur préféré de la technologie blockchain”. Tout cela signifie que la plate-forme a beaucoup à offrir et avec la façon dont la blockchain dans son ensemble continue de se développer, il reste encore beaucoup à évaluer.

Le système propose des ICO à faible capitalisation avec ses jetons et dispose d’un budget de développement très serré. Non seulement cela, mais ils ont une carte très précise de leur point de départ et de leur destination. Et ils sont actuellement dirigés par un expert de la navigation, Stefan Kukman. Cela a permis au système d’être numérisé et de se fixer comme objectif d’être entièrement numérisé sur le marché mondial des entreprises.

Et les documents?

En ce qui concerne l’industrie du transport maritime, de nombreux documents sont impliqués. Le plus important est le connaissement, qui doit être transféré à l’importateur en tant que titre de propriété pour recevoir la cargaison. Il ne peut pas voyager directement avec la cargaison elle-même. Et vous devez être présent lorsque la cargaison arrive pour vous assurer que l’importateur peut revendiquer la possession des marchandises une fois qu’elles arrivent au port de destination. Un connaissement perdu ou endommagé ou autrement retardé peut coûter beaucoup de temps et de produits à une entreprise. Pour résoudre ce problème dans l’industrie du transport maritime, CargoX a créé un connaissement blockchain appelé Smart B / L.En juillet 2018, ils ont transféré la première blockchain B / L de l’histoire.

Mais ce document n’est pas le seul utilisé dans l’industrie du transport maritime. Il y en a beaucoup d’autres qui sont également importants et doivent être traités de la bonne manière. Heureusement, ces documents, y compris les titres de propriété, n’ont plus besoin d’être transférés à l’ancienne et peuvent en fait être encore mieux protégés grâce au processus disponible avec CargoX. Tout se résume à enregistrer et à transférer correctement les documents.

Avec CargoX, ces documents peuvent être enregistrés directement sur la plateforme de Blockchain Document Transfer (BDT). Donc, en fait, ils peuvent également être transférés directement via le système. Et le système est construit directement sur Ethereum, ce qui signifie que chaque transfert est immuable et offre la pleine propriété grâce à des produits expédiés partout dans le monde. En outre, les documents générés brûleront certains des jetons au sein de l’entreprise. Et ce n’est que le début de ce qui pourrait être fait avec CargoX alors que la plate-forme continue de croître. Même maintenant, vous gagnez en popularité avec ces options.

Où sommes-nous actuellement

À l’heure actuelle, CargoX a réussi non seulement à construire la plate-forme que nous avons mentionnée, pour Blockchain Document Transfer, mais il a également réussi à la mettre à jour de plusieurs manières différentes. Ils sont maintenant sur la troisième version de la plate-forme, ce qui fait définitivement la différence dans les fonctionnalités proposées. Ils ont réussi à mettre à jour et à étendre les différentes options disponibles, en commençant par les bases comme ils l’avaient déjà planifié et en travaillant à partir de là. En fait, ils ont commencé à travailler uniquement avec les connaissements maritimes, mais ce n’est pas là où ils en sont actuellement.

Désormais, CargoX transfère des lettres de crédit financières et un total de plus de 60 autres types de documents, ainsi que des connaissements. Cela signifie qu’ils offrent encore plus de services et d’opportunités à ceux qui souhaitent s’impliquer dans ce type de système NFT. Et chacun peut être téléchargé puis transféré à l’aide d’un cryptage de haute qualité via le système de fichiers interplanétaires. Et tout cela utilise également le réseau de chaînes de blocs Ethereum et les jetons ERC-721. Sans oublier qu’il est très simple à utiliser et est continuellement mis à jour grâce à la technologie blockchain pour s’assurer qu’il fonctionne au plus haut niveau.

Atteindre les jalons

Dans le cadre de ce processus, nous devons également examiner les différents jalons que CargoX a réussi à atteindre. Le premier, bien sûr, est qu’ils ont réussi à continuer de croître avec l’entreprise et à en faire une opportunité encore plus grande et meilleure pour de plus en plus d’autres entreprises. En outre, ils ont réussi à gagner plusieurs prix et nominations pour différents événements et une reconnaissance mondiale, ce qui est un autre élément important à considérer. L’entreprise continue de croître et continuera probablement de recevoir certaines de ces récompenses.

Ils ont été accueillis au sein du Groupe international des clubs de protection et d’indemnisation, qui est un groupe qui n’a approuvé qu’un total de sept plates-formes de connaissements électroniques au cours de la dernière décennie. Et CargoX est unique en ce sens qu’il est le seul à proposer la blockchain Ethereum. Ce système garantit une responsabilité appropriée pour les expéditions internationales et constitue certainement une étape importante pour que CargoX soit accepté dans votre club et soit en mesure de dire qu’il offre le meilleur du meilleur dans son système global.

Enfin, ils peuvent travailler avec des organisations telles que WEF, ICC, OMC, FIATA, EC, DGMT, DTLF, etc. Tout cela signifie qu’ils construisent un certain nombre de partenariats et continuent de faire progresser les opportunités pour le NFT et la blockchain en général.

Ils ont été désignés comme la plate-forme permettant au gouvernement indien de commencer à numériser ses documents commerciaux maritimes, ce qui signifie une autre percée pour le système et une autre façon de continuer à se développer. Ceci est considéré comme un grand pas dans la bonne direction pour l’entreprise et aussi un autre grand pas pour l’industrie maritime. Et il continuera de croître au fur et à mesure que l’entreprise progressera.

Que ce passe t-il après?

Vient ensuite l’Égypte. Bien que l’Égypte ait approuvé le système, il reste encore d’autres arrêts à faire dans le cadre de ce processus. Par exemple, l’entreprise souhaite qu’elle l’utilise pour enregistrer et transférer des documents dans le pays. La plate-forme nationale de guichet unique Nafeza pour la facilitation du commerce extérieur, qui utilise le processus de documentation de l’ACI. Et ils ont établi CargoX et BDT en tant que fournisseur de blockchain. En réalité, ce processus sera obligatoire pour tous les importateurs en Égypte à partir du 1er juillet 2021. Cela signifie que le système et les entreprises n’ont pas beaucoup de temps pour mettre en œuvre ce processus.

Les tests ont déjà commencé pour cela et l’Égypte est certainement l’un de ceux qui plongeront directement dans la voie rapide avec tout ce qu’ils peuvent sur cette plate-forme. Il semble qu’il y aura de nombreuses opportunités pour CargoX alors que nous continuons de cette manière et que d’autres pays commencent à examiner la plate-forme également. Et cela sans compter le fait que l’entreprise travaille à la mise en œuvre du cadre SAFE de l’Organisation internationale des douanes, qui garantira des douanes internationales plus sûres pour le traitement des marchandises. En fait, il assurera le prétraitement de la documentation, y compris les déclarations d’informations préalables sur le fret qui sont utilisées dans divers pays.

Faire fonctionner l’interopérabilité

Lorsqu’il s’agit de travailler à l’international, il existe de nombreuses plates-formes et aspects à prendre en compte. Différents pays et entreprises mettent en œuvre différents protocoles et services, ce qui peut entraîner un manque d’interopérabilité. L’échange de connaissements électroniques pose un problème encore plus important, mais aussi plus important. Mais CargoX a également une réponse à cela. La plate-forme utilise une solution de blockchain de niveau II qui offrira encore plus d’options en ce qui concerne différents systèmes fonctionnant ensemble.

CargoX utilise un système créé à l’origine par Matic Network, désormais connu sous le nom de Polygon. Le système offre des fonctionnalités qui peuvent contrer une mauvaise UX, certains des risques associés à la gouvernance et même surmonter les mauvaises performances. Sans parler du souci de mettre en place plus d’interopérabilité et d’outils blockchain. Cela permet de rendre le système applicable dans un environnement réel et augmente également l’agilité globale avec la blockchain. Bien que ce ne soit pas encore tout à fait standard, CargoX commence à chercher des moyens de rendre l’interopérabilité encore meilleure et de s’assurer qu’ils peuvent être au top.

En général, CargoX dispose de plusieurs fonctionnalités différentes disponibles pour l’industrie du transport maritime. Mais il ne s’agit pas seulement de l’industrie du transport maritime. Il est également idéal pour des domaines tels que le transport et la logistique dans d’autres domaines, la fabrication, le commerce, la finance, l’énergie et les services. De plus, tout fonctionne directement via un navigateur Web. Ou il peut être intégré au flux de travail d’entreprise que vous avez déjà pour que tout fonctionne plus efficacement et plus rapidement pour vous. La clé est de simplement essayer et de voir comment vous pouvez commencer à améliorer la fonctionnalité globale de votre système, quel que soit le type d’industrie et de documentation dans lequel vous êtes impliqué.