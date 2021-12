‘Cariaco’ González sauve le match nul des Juniors contre le Deportivo Cali

02/12/2021 à 05:54 CET

Le milieu de terrain vénézuélien Luis ‘Cariaco’ González, sur penalty, a marqué ce mercredi le deuxième but avec lequel son équipe, Junior, match nul 2-2 à Barranquilla avec le Deportivo Cali lors de la deuxième journée de la demi-finale des home runs de la ligue colombienne. Avec ce match nul à l’extérieur, le Deportivo Cali, entraîné par le Vénézuélien Rafael Dudamel, mène le groupe A avec quatre points, suivi de Junior avec deux, tout comme l’Atlético Nacional et le Deportivo Pereira ferme avec un. ‘Los azucareros’ a caressé la victoire à deux reprises parce qu’ils ont commencé à gagner avec un but de Harold Preciado. Cependant, le vétéran Carmelo Valence mettre le 1-1. Encore une fois, le défenseur Jorge Marsiglia Il a donné l’avantage aux visiteurs, qui ont vu la victoire frustrée car à cinq de la fin, ils ont signalé un penalty contre eux. Je l’ai jeté ‘Cariaco’ González, qu’il a exécuté sans laisser aucune option à Guillermo de Amores Ravelo, l’Uruguayen qui s’arrête au Deportivo Cali.

Dans l’autre épreuve sportive, le L’Atlético Nacional a égalé le Deportivo Pereira 1-1 et a terminé son deuxième match nul dans ces circuits en demi-finale. Malgré le fait qu’il s’agissait d’une égalité dans le terrain de quelqu’un d’autre, les fans ne vivent pas de moments heureux car l’équipe a ajouté son sixième match sans gagner, un déficit qui fait baisser les parts de l’Atlético Nacional pour remporter le championnat. Ceux menés par Alejandro Restrepo ont commencé par gagner le match avec un but de Jefferson Duque. Avec 10 minutes à jouer, Pereira a égalisé avec un but de Henri Rojas. Le ‘Verde de la Montaña’ était à la troisième place avec deux points et le groupe Pereira ferme avec une unité.

Ce jeudi, la journée se poursuit lorsque le leader Deportes Tolima reçoit l’América de Cali dans le quadrangulaire B. Les deux équipes ont trois points grâce à leurs victoires contre Millonarios et Alianza Petrolera, respectivement. Maintenant, Millonarios reçoit les « Petroleros » à Bogotá. Une victoire est essentielle pour les deux équipes qui cherchent à se rapprocher du sommet.