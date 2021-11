Caribes de Anzoátegui a parlé de Rafael « Balita » Ortega

L’équipe de Caraïbes de Anzoátegui Il a parlé de la participation de la grande ligue Rafael « Balita » Ortega à l’heure actuelle saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

Selon un rapport de Victor Boccone, le manager de Caribes de Anzoátegui, Samuel Moscatel, a finalement rompu le silence sur le cas de Rafael « Balita » Ortega, qui ne sait toujours pas s’il verra l’action avec les champions actuels de baseball vénézuélien dans le saison 2021-2022 de la LVBP.

Même Moscatel, chef du bureau des Caraïbes, a confirmé qu’il est peu probable qu’Ortega soit uniforme dans la LVBP 2021-2022, la raison, on imagine qu’en raison de ses engagements aux États-Unis avec les Chicago Cubs, l’équipe avec laquelle il joué la dernière saison de la Major League Baseball et où il a frappé des coups importants.

« S’il arrive à jouer, ce serait fin décembre ou début janvier, au cas où l’équipe se qualifierait », a déclaré le manager des Caraïbes à propos de « Balita » Ortega.

#Lvbp. Concernant ‘Balita’ Ortega, Samuel Moscatel a souligné qu’il est peu probable qu’ils soient en uniforme. « S’il arrive à jouer, ce serait fin décembre ou début janvier, au cas où l’équipe se qualifierait. » #Caraïbes – Victor Boccone G. (@Vboccone) 11 novembre 2021

« Balita » Ortega, en 2021, on pourrait dire qu’il a consolidé en jouant sa plus longue saison dans la MLB, étant un joueur au jour le jour avec les Cubs et peut-être pour cette raison est-il privé de sa présence avec les Caraïbes dans le LVBP, quand il y a des années, il était l’un des premiers joueurs à rapporter à l’Alfonso Chico Carrasquel.

Vos numéros dans la LVBP

En 10 saisons au Venezuela (six avec Tiburones de La Guaira et quatre avec Caribes de Anzoátegui), Ortega compte 241 coups sûrs, neuf circuits, 92 points produits, 169 points, AVG de .276, OBP de .372, SLG de .391 et OPS de 0,763.

