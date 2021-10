Caribes de Anzoátegui lance la pré-saison

Les champions actuels de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP), Caraïbes de Anzoátegui fixer le jour de début de son pré-saison.

Mené par son manager, Mike Álvarez « La Tribu » débutera ses entraînements le 11 octobre à l’Alfonso « Chico » Carrasquel, le même lieu où ils recevront les Tiburones de La Guaira le jour de l’ouverture de la LVBP.

« Le 11 octobre, nous avons officiellement commencé les essais et nous le ferons avec tout le personnel technique présent, dirigé par Mike Álvarez. Beaucoup de nos joueurs terminent leur travail dans les ligues mineures et les ligues majeures dans les premiers jours d’octobre et d’autres viennent de ligues indépendantes, ils nécessitent donc moins de temps pour la préparation et le conditionnement physique », a déclaré Samuel Moscatel, directeur général de la franchise autochtone. .

Des joueurs tels que Luis Sardiñas, Niuman Romero, Balbino Fuenmayor, Mayckol Guaipe, Jean Toledo seront avec la franchise Caribes de Anzoátegui dès la première journée, qui cherchera à être à nouveau champions, mais cette fois dans leur arrière-cour, Puerto la Cruz.

Álvarez sera accompagné de Felipe Lira en tant qu’entraîneur de lanceur, Nestor Smith entraîneur de frappeur et Francisco Santiesteban entraîneur de banc.