Caricature : l’autre appel téléphonique de Trump

Eh bien, c’était absolument, positivement, choquant, que les partisans du président Trump mettent réellement ses paroles en pratique. Y a-t-il un doute maintenant que Trump incite à la violence ?

Combien de fois le Denier en chef a-t-il reculé devant des commentaires incendiaires en disant qu’il plaisantait ou qu’il avait été mal cité ? Il peut déclencher la violence mais semble incapable de l’arrêter. Trump et ses alliés républicains ont courtisé les cinglés d’extrême droite pendant des années et nous avons maintenant l’exemple le plus flagrant du feu avec lequel ils jouent.

N’oubliez pas que Trump n’est pas le seul derrière cela. Des dizaines de républicains de premier plan sont également à blâmer et attisent les flammes depuis des mois – et aident en ce moment même le président à renverser la volonté des électeurs.

Ici, nous espérions que toute cette horreur resterait en 2020. Profitez du dessin animé et rejoignez-moi sur Patreon pour aider à soutenir mon travail et vous procurer des cadeaux!

