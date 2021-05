Cariol Horne, héros de la justice sociale ⋆ .

Cariol Horne est mon nouveau héros de la justice sociale. Officier de police de Black Buffalo, New York, en 2006, elle est intervenue de force lorsque son collègue Gregory Kwiatkowski battait vicieusement Neal Mack, un homme noir.

Elle entendit Mack haleter, «Je ne peux pas respirer» après que Kwiatkowski l’ait mis dans un étranglement, un genou contre le cou.

“Laisse le partir!” Elle a crié.

Mais Kwiatkowski ne bougea pas.

«Neal Mack avait l’air d’être sur le point de mourir», a rapporté Horne. Désespérée, elle sauta sur le dos de Kwiatkowski, essayant de le déplacer. Il lui a donné un coup de poing au visage, endommageant les dents, mais elle a continué à se battre jusqu’à ce qu’elle soit capable de l’arracher. Et Mack a survécu.

Pourtant, au lieu d’être félicitée, elle a été licenciée pour avoir «gêné» un collègue qui, loin d’être puni, a été rapidement promu lieutenant. Parce que Horne avait exprimé sa plainte, il l’a poursuivie pour diffamation et a gagné, avec une récompense de 65 000 $.

Elle, mère de cinq enfants maintenant sans revenu, vivait dans sa voiture.

Horne a poursuivi le service de police de Buffalo, déterminé à retrouver son emploi. Elle a perdu, mais a continué à faire appel pendant treize ans jusqu’à ce que finalement, le mois dernier (avril 2021), le juge Dennis Ward de la Cour supérieure de New York a tranché en sa faveur. “Alors que les Eric Garners et les George Floyds du monde n’ont jamais eu une chance de” faire plus “, au moins ici, la correction peut être faite”, a-t-il déclaré, rétablissant tous ses avantages pour le dos.

Le courage a triomphé et nous a également montré à quoi pouvait ressembler une véritable protection policière. Son intervention a conduit le Conseil commun de Buffalo à adopter la «loi de Cariol», imposant à la police l’obligation légale d’intervenir. «Les agents ne seront plus en mesure de rester à l’écart et de regarder ou de participer à la brutalité policière», a déclaré Horne.

Simplement «mettez vos corps sur les engrenages et sur les roues… sur les leviers», a déclaré Mario Savio lors du Mouvement pour la liberté d’expression de Berkeley en 1964, exhortant les auditeurs à agir chaque fois qu’ils constatent une injustice. Cette éthique, apprise de mes parents, était au cœur de nos valeurs familiales. Une femme blanche qui a souvent pris des positions impopulaires, j’ai épousé un homme noir alors que c’était encore illégal dans la moitié des États, j’ai travaillé à plein temps pour la justice raciale, puis j’ai épousé la femme que je suis maintenant depuis quarante ans.

Mais Cariol Horne m’inspire à faire plus. J’adore la façon dont elle a sauté sur son camarade officier, sautant d’un pas par-dessus le mur bleu comme s’il n’existait pas. Et puis sa vision de l’équité s’est élargie si largement qu’elle a rédigé une loi historique qui profite aux autres ainsi qu’à elle-même, et a passé quatre ans à faire pression sur Buffalo pour l’adopter. La «loi de Cariol» est désormais un modèle pour chaque ville aux prises avec la complicité policière de meurtre.

Sa persévérance me rappelle l’impact qu’une personne déterminée peut avoir. Elle n’a jamais abandonné son combat, même quand il semblait désespéré, et a finalement vu sa foi récompensée. Cariol Horne réaffirme ma conviction que quels que soient les obstacles, si nous nous en tenons fermement à une vision de la justice et continuons à avancer vers elle, nous réussirons effectivement à surmonter.

À propos de l’auteur

Le Dr Joan Steinau Lester est l’auteur de six livres, dont le roman Black, White, Other et un prochain mémoire de l’Université du Wisconsin Press. Son site Web est ici: http://www.joanlester.com/