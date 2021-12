Caris LeVert marque 31 points, les Pacers battent les Pistons

Caris LeVert a marqué 20 de ses 31 points en première mi-temps et les Indiana Pacers ont envoyé les Detroit Pistons à leur 13e défaite consécutive, 122-113 jeudi soir.

LeVert était 12 sur 18 sur le terrain. Justin Holiday a ajouté 17 points pour Indiana, tirant 5 sur 15.

Saddiq Bey a mené les Pistons avec 28 points et 10 rebonds. Cade Cunningham a ajouté 19 points et Frank Jackson en avait 18. Detroit est le pire 4-23 de la NBA.

Caris LeVert des Indiana Pacers plonge pour un ballon plus lâche lors de la première moitié d’un match de basket de la NBA contre les Pistons de Detroit, le jeudi 16 décembre 2021, à Indianapolis. (Photo AP/Darron Cummings)

Les Pacers ont dû jouer les dernières minutes du troisième quart sans Domantas Sabonis et Myles Turner après avoir chacun commis leur quatrième faute. Bien que Sabonis ait joué un peu plus de quatre minutes et Turner 6 1/2, les Pacers ont réussi à prendre une avance de 103-91.

Turner a terminé avec 16 points et quatre tirs bloqués. Sabonis avait 12 points et neuf rebonds. Chris Duarte a ajouté 15 points sur le banc.

Dans une première mi-temps avec un score élevé, les Pacers ont tiré 50% pour prendre une avance de 70-64. Les Pistons ont tiré 52,3% dans l’alf. Detroit a pris sa plus grande avance à 12-2 avant qu’Indiana n’en tire 10 d’affilée pour l’égaler.

CONSEILS

Pistons : l’entraîneur Dwane Casey est absent pour des raisons personnelles, non liées à COVID-19. L’entraîneur adjoint Rex Kalamian a dirigé l’équipe. .. Detroit a gagné pour la dernière fois à domicile contre l’Indiana le 13 novembre.

Pacers: Malcolm Brogdon s’est absenté à cause d’un mal d’Achille droit. Brad Wanamaker a fait son premier départ de la saison, remplaçant Brogdon. Wanamaker a terminé avec six points… L’entraîneur par intérim Lloyd Pierce a déclaré que l’entraîneur-chef Rick Carlisle devrait être en mesure de revenir pour l’un des entraînements du week-end et entraîner mardi à Miami… Indiana a rappelé Goga Bitadze de sa filiale de la G-League jeudi. Les fourmis folles de Fort Wayne. Bitadze, qui a rejoint les Mad Ants mardi, a récolté en moyenne 28,5 points et 10,5 rebonds en deux matchs.

SUIVANT

Pistons : accueillez Houston samedi.

Pacers : À Miami mardi soir.