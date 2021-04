Carl Frampton confirme sa retraite de la boxe après que le rêve de champion du monde de trois poids a été brisé par Jamel Herring

Carl Frampton a confirmé qu’il raccrocherait ses gants après sa défaite dévastatrice face à Jamel Herring.

Le combattant né à Belfast a vu sa candidature pour devenir le premier champion du monde à trois poids d’Irlande brisée samedi lorsque son corner a jeté l’éponge au sixième tour du concours WBO des super-poids plume à Dubaï.

Frampton a annoncé sa retraite sur le ring tout en portant un t-shirt avec son entraîneur amateur Billy McKee

Le hareng a produit un affichage élégant en renversant l’Irlandais du Nord

Le hareng a attrapé Frampton avec quelques uppercuts mortels et ce dernier a tenu sa promesse de se retirer s’il perdait

Frampton, qui a déclaré avant le combat qu’il l’appellerait un jour s’il perdait, a été renversé à deux reprises par l’Américain, qui contrôlait tout le combat.

Le joueur de 34 ans est revenu sur ses pieds après le deuxième de ces renversements au sixième tour et a pris un compte de huit.

Il a essayé de continuer mais était clairement déséquilibré et en difficulté et la fin est arrivée avec une minute et 40 secondes du sixième tour écoulées.

« J’ai dit avant de prendre ma retraite si je perdais ce combat et c’est exactement ce que je vais faire », a déclaré un Frampton visiblement ému sur le ring.

L’Américain a défendu avec succès sa ceinture de poids plume WBO de manière impressionnante

Frampton s’est remis sur pied après le deuxième renversement mais son coin a jeté l’éponge

Frampton a tenu son vœu d’avant le combat qu’il se retirerait s’il perdait contre Herring

«Je veux juste consacrer ma vie à ma famille maintenant. La boxe a été bonne pour moi, elle a aussi été mauvaise pour moi.

«Ces dernières années avec ces garçons [trainers Jamie Moore and Nigel Travis], ont été les meilleures années de ma carrière.

«Je veux juste rentrer à la maison avec ma belle femme et mes enfants et c’est tout.»

Sur le combat lui-même, Frampton a déclaré à Channel 5: «Je viens de me faire battre par le meilleur homme. J’ai vraiment eu du mal à entrer en lui.

«Il tire avec précision, à distance, et avait un plan de match parfait. Zéro excuse. »

Herring, 35 ans, a rendu hommage à son adversaire battu après la victoire – sa 23e en 25 sorties.

«C’était une montagne russe émotionnelle juste pour arriver ici. Les gens doutaient de moi, ils m’ont appelé tous les noms du livre mais, même avec la coupure, je n’allais pas arrêter.

«Carl Frampton a été un formidable champion. Je suis fan depuis le premier jour. Il est difficile de voir un ancien combattant sortir comme ça, je suis content qu’il soit capable de marcher sur ses deux pieds. Ça a été une super soirée.

Oui, c’est probablement la plus grande victoire de ma carrière, mais je veux juste que tout le monde prie et montre de l’amour pour @RealCFrampton. Je serai toujours un fan, et c’est un vrai gentleman. Que Dieu vous bénisse, mon homme. S’il vous plaît, rentrez chez vous en toute sécurité dans votre belle famille. – Jamel Herring (@JamelHerring) 3 avril 2021

Quelle carrière a eue @RealCFrampton!… C’est de quoi sont faits les rêves. Carl, merci pour toutes les merveilleuses nuits de divertissement au fil des ans. J’espère que vous passerez des vacances bien méritées et bonne chance avec tout ce que la vie vous apportera ensuite brings – matthew macklin (@mattmacklin) 3 avril 2021

Quelle carrière fantastique @RealCFrampton a eue.

Un de mes combattants britanniques préférés.

Félicitations pour tout ce que vous avez accompli, il est maintenant temps de profiter de la vie de famille. – Dave Coldwell (@davidcoldwell) 3 avril 2021