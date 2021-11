Carl Frampton dit que Canelo Alvarez « rafraîchissant » pourrait surpasser des légendes telles que Floyd Mayweather ou Muhammad Ali en tant que meilleur boxeur de tous les temps

Carl Frampton a fait l’éloge de l’approche de Saul ‘Canelo’ Alvarez depuis qu’il a quitté Golden Boy et qu’il est devenu un agent libre pour avoir affronté régulièrement les meilleurs du monde.

La superstar mexicaine revient à l’action ce samedi soir au MGM Grand pour affronter le champion IBF des super-moyens Caleb Plant alors qu’il se rapproche de son objectif de devenir champion du monde incontesté.

. – .

Canelo est dans une forme effrayante pour son rendez-vous avec le destin contre Plant

En novembre 2020, Canelo a finalement conclu un accord avec son ancienne société de promotion pour se séparer.

Malgré la signature d’un contrat de 365 millions de dollars avec DAZN qui garantissait que ses 11 prochains combats sur cinq ans seraient sur le réseau de streaming, il est parti avec huit combats et 280 millions de dollars à parcourir.

Alvarez et son équipe juridique avaient déposé une plainte pour rupture de contrat contre DAZN, Golden Boy Promotions et président-directeur général de Golden Boy Oscar De La Hoya et a été annoncé comme agent libre presque un an jour pour jour.

Bien qu’il se soit retiré d’un contrat qui faisait de lui l’athlète le mieux payé de l’histoire à l’époque, le succès remporté par le joueur de 31 ans depuis lors a été tout simplement miraculeux.

Ed Mulholland/Salle de match

Canelo est le champion du monde des super-moyens WBA, WBC, WBO et Ring Magazine

Un retour aux super-moyens a été une bénédiction pour le champion du monde des quatre poids qui a battu Callum Smith, Avni Yildirim et Billy Joe Saunders en l’espace de seulement six mois pour récupérer trois des quatre ceintures proposées.

Frampton, qui classe Canelo comme le meilleur combattant livre pour livre de la planète, insiste sur le fait qu’une prise de décision aussi audacieuse au plus haut niveau doit être applaudie.

« C’est vraiment rafraîchissant », a déclaré Frampton à talkSPORT. «Je pense que ce qui est vraiment rafraîchissant, c’est la régularité avec laquelle il s’est battu en tant que champion.

«Je pense que beaucoup d’autres champions devraient prendre une feuille de son livre. C’est typique pour les champions établis et bien payés de se battre une, peut-être deux fois par an.

. – .

L’usine s’est retrouvée avec une coupe d’un morceau lors d’une conférence de presse d’avant-combat et pourrait passer une longue soirée au MGM Grand

«Canelo cherche à se battre peut-être quatre fois l’année prochaine, je l’ai vu dire, et de gros combats aussi. Vous regardez le combat de Yildirim qu’il a eu comme un « gimme ».

« Mais je suppose que vous y avez droit de temps en temps aussi. La liste des adversaires qu’il a combattus récemment est incroyable et j’espère qu’il continuera à le faire et que d’autres combattants de haut niveau emboîteront le pas.

En tant que nation, le Mexique a la chance de compter parmi les plus grands combattants de l’histoire, avec Julio Cesar Chavez, Marco Antonio Barrera et Ruben Olivares qui mènent une brillante carrière au sommet.

Pourtant, Frampton pense que le CV impressionnant de Canelo se classe déjà aux côtés des grands de son pays d’origine et » The Jackal a suggéré qu’il pourrait bien devenir le plus grand de tous les temps s’il continue de combattre les meilleurs prétendants avec une telle régularité.

.

Julio Cesar Chavez était un champion du monde des trois poids

Il a ajouté: «Incontesté dans n’importe quelle division de poids est assez incroyable et il l’a fait assez rapidement aussi et dans peu de combats dans la division des super-moyens.

«Je pense donc qu’il va devenir incontesté, je pense qu’il va gagner le combat. Je pense qu’il est parmi les meilleurs Mexicains de tous les temps et je suppose qu’il y a une conversation pour dire aussi l’un des meilleurs combattants de tous les temps.

«Il est certainement le numéro un livre pour livre aussi à mon avis, en ce moment, c’est un combattant incroyable.

«Évidemment, vous avez Chavez et tout et tellement de grands combattants mexicains, mais il doit être mentionné et discuté à leurs côtés.

Sports Illustrated – .

Mayweather a sorti Canelo alors que le Mexicain n’avait que 23 ans, mais il s’est considérablement amélioré depuis lors

« Le fait est que sa carrière est toujours en cours et qu’il a parlé de quatre combats par an pendant un certain nombre d’années, ce n’est peut-être pas une conversation à la fin de sa carrière pour savoir qui était le plus grand combattant mexicain de tous les temps. »

BT Sport Box Office diffusera Canelo v Plant exclusivement en direct au Royaume-Uni le samedi 6 novembre. Pour plus d’informations allez sur www.bt.com/sportboxoffice