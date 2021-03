Carl Frampton insiste sur le fait qu’il se retirera s’il perd face à Jamel Herring

Carl Frampton a déclaré à talkSPORT qu’il prendrait sa retraite s’il perdait face à Jamel Herring samedi soir à Dubaï.

«The Jackal» vise à devenir un champion du monde à trois poids, le premier Irlandais de l’histoire à le faire, et n’a rien négligé dans sa préparation.

Herring et Frampton se battront pour le titre WBO des super-poids plume

Le joueur de 34 ans est arrivé aux Emirats Arabes Unis le 16 mars afin d’acclimater le décalage horaire et a sacrifié un temps précieux avec sa famille pour que ses préparatifs se déroulent le mieux possible.

Après avoir déjà remporté les titres mondiaux des poids coq et des poids plume, Frampton est passé au super poids plume après sa défaite au titre des poids plume IBF face à l’Anglais Josh Warrington en décembre 2018.

Depuis lors, il ne s’est battu que deux fois en remportant des victoires relativement discrètes sur l’Américain Tyler McCreary et le peu connu écossais Darren Traynor.

Un combat prévu avec le Mexicain Emmanuel Dominguez en août 2019 à Philadelphie a échoué de façon étrange lorsqu’un grand ornement en béton dans le hall d’un hôtel est tombé et a cassé la main gauche de Frampton.

L’ornement a été renversé et a fini par blesser Frampton

Frampton devait affronter Herring l’été dernier avant que la pandémie COVID-19 ne frappe, le combat ayant de nouveau changé par rapport à la date réarrangée du 27 février en raison d’une blessure à la main subie par Frampton.

Pourtant, l’Irlandais du Nord est catégorique: il est dans la forme de sa vie et fera tout pour gagner.

Il a déclaré à talkSPORT: «Devenir le seul combattant de l’île d’Irlande à remporter des titres dans trois divisions, l’un des seuls Britanniques à l’avoir jamais fait…

«Vous rejoignez également une liste d’élite de combattants, dans le monde entier, et c’est quelque chose à quoi je ne m’attendais pas lorsque je suis devenu professionnel ou que j’ai commencé mon parcours professionnel.

Frampton a conquis Leo Santa Cruz à New York pour remporter le titre WBA des poids plume

«Je suis donc à distance et je ne laisserai pas Jamel Herring m’empêcher d’y parvenir. Je suis juste pour celui-ci.

«J’ai la mentalité à la minute où, si je le devais, je passerais à travers un mur de briques pour avoir la main levée.

Le hareng mesure cinq pouces de plus que Frampton et a admis avoir eu du mal à atteindre la limite de 130 lb pour la division dans le passé.

Il a conservé son titre en septembre dernier avec une victoire par disqualification sur Jonathon Oquendo après avoir subi des coups de tête répétés et espère une bien meilleure performance cette fois-ci.

Herring est un ancien marine américain qui détient le titre WBO des super-poids plume

Pourtant, Frampton est convaincu que l’ancien Marine de 35 ans ne sera pas en mesure d’exécuter son plan de match dans la nuit.

«C’est un bon combattant», a-t-il ajouté. «Il est grand, c’est un gaucher et, dans le passé, il a fait preuve d’une ténacité mentale.

«Pas tellement, je ne pense pas, lors de sa dernière performance. Mais ce ne sera pas un combat facile et je ne le sous-estime pas non plus; Je parle maintenant et je sais que ce que je dis je suis plein de confiance.

«Je ne veux pas que ça passe comme si j’ignorais ce gars, parce que je ne suis pas du tout. Je suis vraiment prêt pour ce combat et je veux faire un travail, je veux rentrer à la maison en tant que champion du monde à trois poids.

Frampton n’a perdu que contre Leo Santa Cruz et Josh Warrington dans sa carrière distinguée

«Je veux retourner voir mes enfants; Je suis ici depuis trois semaines, je me prépare et je m’habitue au décalage horaire parce que je veux gagner ce combat. Je ne veux pas rester si longtemps loin de ma femme et de mes enfants, mais je le fais pour faire ces sacrifices parce que c’est ce que je dois faire pour gagner.

«Tout s’est bien passé pour moi et si ça continue à faire ça pour moi samedi soir, alors je gagne le combat.»

Avec tout ce qu’il a accompli au cours de sa carrière, Herring a ouvertement parlé de son intention d’arrêter dans un avenir pas si lointain.

Avec potentiellement un combat loin de la sécurisation de l’héritage, Frampton a admis qu’il avait lui aussi envisagé de se retirer du sport.

En fait, s’il perd samedi, ce sera la dernière fois que nous verrons «The Jackal» sur le ring.

«Eh bien, j’en ai parlé aux gens et encore une fois, je ne veux pas paraître négatif», a-t-il ajouté.

«Mais si je perds ce combat, je prendrai ma retraite. Donc, dans ce sens, ça pourrait être mais je ne vais pas perdre. «Je prévois de gagner et de gagner de manière très convaincante et je pense que je vais le faire. Après cela, nous prendrons juste une décision, un combat à la fois pour moi à ce stade de ma carrière. Mais je n’ai pas l’intention de perdre ce combat.