Carl Frampton prendra sa retraite de la boxe s’il perd contre Jamel Herring

Carl Frampton (28-2, 16 KO) devrait se retirer de la boxe s’il perd son combat pour le titre mondial avec Jamel Herring (22-2, 10 KO) ce week-end.

Le couple se bat pour le bracelet WBO Super Feather Weight de Herring à Dubaï samedi et l’Irlandais du Nord dit que ce sera son dernier combat s’il subit une défaite.

Il a déclaré aux journalistes: «Je prendrai ma retraite si je perds ce combat parce que je crois que je peux à nouveau remporter un titre mondial et si je perds, je ne veux pas avoir à faire le tour des maisons pour retrouver une position de titre mondial, en attendant pendant deux ou trois ans.

S’exprimant lors de la conférence de presse avant le combat au Caesar’s Palace, Bluewaters, il a dit qu’il respectait son adversaire et qu’il n’était pas non plus à un âge où ils pouvaient se permettre de perdre.

«Je pense que celui qui perdra ce combat devrait prendre sa retraite pour être honnête», a déclaré Frampton. «Je m’attends au meilleur Jamel qui ait jamais existé, si vous regardez sa dernière performance, il a reçu un peu de critiques, mais moi aussi pour mon dernier combat, donc je pense que nous devons tous les deux être meilleurs que la dernière fois. Nous verrons ce qui se passe. J’attends le meilleur de lui et je me suis préparé à cela.

Frampton, qui a détenu un titre mondial pour la dernière fois en 2017, a la chance d’entrer dans l’histoire en devenant le premier Irlandais à remporter des titres mondiaux dans trois catégories de poids différentes, ayant déjà été champion du monde en poids plume et super poids coq.

«The Jackal» est à Dubaï depuis plus longtemps que son adversaire et a exprimé sa joie de voir le déroulement de son camp. «Je suis content de la façon dont les choses se sont déroulées, les gens parlent de ma blessure à la main, mais c’était très petit et aucun problème pour moi. Je l’ai soigné en sparring et le camp a été de premier ordre à part ça, donc rien à redire. Je suis là où je dois être en ce moment et prêt pour le combat.

Champion Herring est à Dubaï depuis seulement deux semaines, mais insiste sur le fait qu’il est parfaitement préparé pour le combat. «Je ne cherche aucune faiblesse, nous nous sommes préparés pour le meilleur Carl Frampton parce que nous savons ce qui est en jeu pour lui. Nous ne cherchons pas les défauts que nous recherchons les meilleurs et c’est ainsi que nous abordons tous les combattants.

Il a ajouté: «C’est le plus grand nom sur mon CV. Nous nous sommes acclimatés et nous nous sommes entraînés en fonction du décalage horaire afin que nous soyons en phase pour le combat.

C’est la première fois qu’un combat pour le titre mondial se déroule à Dubaï.

NUIT DE COMBAT #LEGACYDUBAI a lieu à partir de 21h le samedi 3 avril à La rotonde du Caesars Palace, Bluewaters, Dubaï

En savoir plus sur l’application Sport360