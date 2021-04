Carl Frampton se retire de la boxe après son rêve de devenir le premier champion du monde à trois poids d’Irlande est brisé par Jamel Herring

Carl Frampton a confirmé sa retraite de la boxe après que sa candidature pour devenir le premier champion du monde à trois poids d’Irlande ait été brisée samedi après une défaite dévastatrice aux mains de Jamel Herring.

Le combattant né à Belfast a déclaré avant son titre mondial qu’il l’appellerait un jour s’il perdait – et il a tenu parole après que son corner eut jeté l’éponge au sixième tour du concours WBO des super-poids plume à Dubaï.

Carl Frampton a annoncé sa retraite sur le ring après le combat

Jamel Herring a produit un affichage élégant

Le hareng a attrapé Frampton avec quelques uppercuts mortels

Frampton a été renversé deux fois par l’Américain – qui était aux commandes tout au long du combat.

Le joueur de 34 ans s’est remis sur pied après le deuxième de ces renversements au sixième tour et a compté huit.

Il a essayé de continuer mais était clairement déséquilibré et en difficulté et la fin est arrivée avec une minute et 40 secondes du sixième tour écoulées.

« J’ai dit avant de prendre ma retraite si je perdais ce combat et c’est exactement ce que je vais faire », a déclaré un Frampton visiblement ému sur le ring.

L’Américain a défendu avec succès sa ceinture de poids plume WBO de manière impressionnante

Frampton s’est remis sur pied après le deuxième renversement mais son coin a jeté l’éponge

Frampton a tenu son vœu d’avant le combat qu’il se retirerait s’il perdait contre Herring

«Je veux juste consacrer ma vie à ma famille maintenant. La boxe a été bonne pour moi, elle a aussi été mauvaise pour moi.

«Ces dernières années avec ces garçons [trainers Jamie Moore and Nigel Travis], mais ces dernières années avec ces garçons ont été les meilleures de ma carrière.

«Je veux juste rentrer à la maison avec ma belle femme et mes enfants et c’est tout.»

Sur le combat lui-même, Frampton a déclaré à Channel 5: «Je viens de me faire battre par le meilleur homme. J’ai vraiment eu du mal à entrer en lui.

«Il tire avec précision, à distance, et avait un plan de match parfait. Zéro excuse. »