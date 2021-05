Carl Froch avertit Floyd Mayweather qu’il “ pourrait finir par se moquer de toute sa carrière ” s’il perd face à Logan Paul

Carl Froch a averti Floyd Mayweather qu’il pourrait se moquer de toute sa carrière s’il perdait contre Logan Paul le 6 juin.

L’ancien champion du monde 50-0 a accepté de combattre la star de YouTube lors d’un match d’exhibition à Miami le week-end prochain.

Rex

Carl Froch a averti Floyd Mayweather d’être prêt à obtenir un aller simple pour l’Australie s’il perd contre Logan Paul

Paul mesure 6 pieds 2 pouces et éclipse « l’argent » dans presque tous les attributs physiques, mais c’est là que ses avantages semblent commencer et se terminer dans cet événement fou.

Le natif de l’Ohio a perdu son seul et unique match de boxe professionnelle en novembre 2019 contre une autre star des médias sociaux, KSI, ce qui signifie qu’il montera sur le ring avec sans doute le plus grand boxeur de cette génération avec seulement 18 minutes d’expérience derrière lui.

Pourtant, l’intrigue derrière ce combat continue de croître à mesure que le cirque impliqué devient de plus en plus fou, ce qui a commencé avec le frère de Logan, Jake, volant le chapeau de Mayweather.

Avec l’ancien lutteur universitaire autorisé à peser jusqu’à 30 livres de plus que l’ancien champion du monde des cinq poids, l’ancien champion du monde des super-moyens Froch pense qu’une défaite monstre pour Mayweather est impensable.

. – .

“ The Cobra ” était le champion du monde unifié des super-moyens et en sait une ou deux choses

Il a dit Sky Sports: « Mayweather devrait être bien trop bon pour lui, mais c’est excitant et cela vous intéresse, car Logan Paul est si grand, Mayweather est à la retraite depuis si longtemps, et vous pensez, ‘Oh et si Mayweather ruine tout son héritage en perdant à un YouTuber? ‘ C’est l’appel.

« Cela va vous faire regarder.

«Je ne veux pas dire qu’il a une chance, mais il a une chance Logan Paul, car il semble qu’il peut très bien se remettre en forme. Il a eu quelques combats et il est si gros.

« Mayweather pourrait finir par tourner en dérision toute sa carrière. S’il se fait prendre et se faire abattre, ce sera embarrassant. S’il perd, il pourrait aussi bien obtenir un aller simple pour l’Australie.

Ed Mulholland/Salle de match

Paul a une fiche de 0-1 en tant que boxeur professionnel après avoir été battu par KSI

Mayweather, qui a un dossier de 50-0, a combattu professionnellement pour la dernière fois en août 2017 lorsqu’il a arrêté la star de l’UFC Conor McGregor au 10e tour.

Il a également marqué un KO au premier tour contre le kickboxeur japonais et artiste martial mixte Tenshin Nasukawa lors d’un match d’exhibition en décembre 2018.

Commercialement et financièrement, le combat a beaucoup de sens pour les deux hommes, mais le célèbre écrivain de sports de combat Gareth A. Davies a décrit l’événement comme un “smash and grab” que les fans de boxe verront à travers.

“Il n’a peut-être pas un seul coup de poing”, a déclaré Davies à Hawksbee et Rushden sur talkSPORT.

Sportsfile – Abonnement

Mayweather a gagné plus d’un milliard de dollars dans sa carrière et a empoché 275 millions de dollars seul contre Conor McGregor lors de son dernier combat professionnel, mais a apparemment besoin de plus d’argent

«Je pensais que la limite de l’acceptabilité, et j’ai fait beaucoup de travail dessus et c’était un événement extraordinaire, était Floyd Mayweather contre Conor McGregor.

«Il avait une sorte de pedigree de boxe amateur, qui était une énorme star dans le monde de l’UFC et des arts martiaux mixtes à l’époque et c’était un crossover.

«Mais c’est un raid smash and grab pour moi, à bien des égards. Je ne resterai pas debout et je ne paierai pas pour cela.