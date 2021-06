Carl Froch sur le point d’imiter Mike Tyson avec une exposition de retour choc contre la légende de la boxe américaine Roy Jones Jr qui pourrait être annoncé cette semaine

in

Carl Froch est sur le point de sortir de sa retraite à l’âge de 43 ans pour un combat d’exhibition avec Roy Jones Jr.

La légende de la boxe britannique a pris sa retraite après son triomphe contre George Groves en 2014 et est hors de combat depuis lors.

. – .

Le dernier coup de poing de Froch KOd Groves

Cependant, après avoir couvert Canelo contre Billy Joe Saunders aux côtés de Jones Jr en tant qu’expert de la télévision en mai, il a déclaré à talkSPORT que leurs conversations ne concernaient pas seulement le combat à Dallas.

Froch a déclaré à White et Jordan sur talkSPORT: «Écoutez, nous avons été approchés par une entreprise – je ne dirai pas encore qui c’est.

«Ils essaient de mettre en place un de ces combats comme lorsque Roy Jones a combattu Mike Tyson – en fait classé comme un concours d’exhibition.

«Mais si j’y vais et que ça marche, je ne vais pas recevoir de coups sur mon nouveau nez, laissez-moi vous le dire.

“Je ne vais pas me faire aplatir.”

. – .

Froch s’est fait refaire le nez après avoir pris sa retraite de la boxe

De nombreuses expositions de ce type ne finissent jamais par se concrétiser, mais celle-ci semble sur le point de se produire car Nottinghamshire Live rapporte que les négociations pourraient être achevées cette semaine.

En mai, Froch a expliqué : « Il y a certainement une chance, nous sommes en pourparlers sur la façon dont nous pouvons y arriver…

«Ce n’est pas de la vraie boxe professionnelle, ce ne sont pas des rounds de 12x3minutes avec des gants de 10oz.

«Je pense que les gants font 12 oz, donc ils font toujours mal.

« J’avais l’habitude de m’entraîner en 16 oz et j’assommais régulièrement mes partenaires d’entraînement.

Joe Scarnici / Triller

Jones Jr et Tyson se sont battus pour un tirage au sort officieux en novembre

«C’est une formule de rondes de 8×2 minutes et je pense que c’est une chance pour les légendes du jeu – des gens qui ne peuvent plus concourir au niveau mondial – d’y participer, de démontrer leurs compétences et de s’amuser un peu aussi.

«Mais le problème, c’est que cela pourrait devenir un peu méchant.

« Si Roy Jones me frappe avec un coup sur le nez et que je me dis ‘Ow, ça fait mal’, je vais chercher à décrocher un uppercut.

« Tout pourrait devenir incontrôlable. »